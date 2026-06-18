혜리가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

혜리와 황인엽이 댄스 챌린지를 선보였다. / 사진=혜리 SNS

가수 겸 배우 혜리가 밝은 근황을 공개했다.혜리는 지난 17일 자신의 SNS에 "심심한데 파라파라나 춰야겠다"라는 문구와 함께 영상을 게재했다. 영상에는 혜리와 배우 황인엽이 '파라파라 챌린지'를 추는 모습이 담겼다. 두 사람은 밝은 에너지와 함께 완벽한 호흡을 선보였다.그룹 리센느 멤버 미나미의 갸루 캐릭터와 유행어 "파라파라"에서 비롯된 '파라파라 챌린지'는 최근 SNS에서 인기를 끌고 있다. 혜리 역시 황인엽과 함께 찍은 챌린지 영상을 공개하며 유행에 합류했다.한편 혜리는 최근 팬미팅 하이라이트 영상 공개 이후 예상치 못한 '뱃살 논란'에 휩싸였다. 몸에 밀착되는 원피스를 입고 무대를 펼치는 과정에서 복부 라인이 부각된 모습이 포착된 것. 일부 온라인 커뮤니티와 SNS에서 혜리의 몸매를 두고 다양한 반응이 이어지자 혜리는 "근데 왜 꼭 날씬해야 프로 같은 건지는 모르겠지만"이라며 소신을 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr