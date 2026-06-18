법적으로 부부가 된 변요한, 티파니 영 / 사진=텐아시아DB

변요한이 보낸 커피차를 인증한 티파니 영 / 사진=티파니 영 SNS

배우 변요한이 아내 티파니 영의 촬영 현장에 커피차를 보내며 든든한 외조에 나섰다.티파니 영은 18일 자신의 SNS에 뮤지컬 '유미의 세포들' 현장에 마련된 커피차 인증 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진에는 변요한의 계정이 태그돼 있었다.커피차 배너에는 "우리 티파니 영 배우 잘 부탁드립니다", "티파니 영 배우와 뮤지컬 '유미의 세포들' 모든 배우, 스태프분들을 복자네(변요한 반려견) 가족이 응원합니다" 등의 문구가 적혀 있어 눈길을 끌었다.한편 티파니 영과 변요한은 지난 2월 혼인신고를 하며 부부가 됐다. 결혼식은 아직 올리지 않았다. 소녀시대 1호 유부녀가 된 티파니 영은 최근 예능에서 "이 사람과 함께하면 좋겠다는 생각에 가게 되더라"며 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr