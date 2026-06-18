법적으로 부부가 된 변요한, 티파니 영 / 사진=텐아시아DB
법적으로 부부가 된 변요한, 티파니 영 / 사진=텐아시아DB
배우 변요한이 아내 티파니 영의 촬영 현장에 커피차를 보내며 든든한 외조에 나섰다.

티파니 영은 18일 자신의 SNS에 뮤지컬 '유미의 세포들' 현장에 마련된 커피차 인증 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진에는 변요한의 계정이 태그돼 있었다.

커피차 배너에는 "우리 티파니 영 배우 잘 부탁드립니다", "티파니 영 배우와 뮤지컬 '유미의 세포들' 모든 배우, 스태프분들을 복자네(변요한 반려견) 가족이 응원합니다" 등의 문구가 적혀 있어 눈길을 끌었다.
변요한이 보낸 커피차를 인증한 티파니 영 / 사진=티파니 영 SNS
변요한이 보낸 커피차를 인증한 티파니 영 / 사진=티파니 영 SNS
한편 티파니 영과 변요한은 지난 2월 혼인신고를 하며 부부가 됐다. 결혼식은 아직 올리지 않았다. 소녀시대 1호 유부녀가 된 티파니 영은 최근 예능에서 "이 사람과 함께하면 좋겠다는 생각에 가게 되더라"며 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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