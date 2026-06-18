윤두준이 사망 사건에 경악했다./사진제공=E채널

'용감한 형사들 5'는 매주 금요일 오후 9시 50분에 방송한다. / 사진제공=E채널

'용감한 형사들5' 윤두준이 사망 사건의 진실을 알고 분노한다.오는 19일 방송하는 티캐스트 E채널 '용감한 형사들5'에는 하기철 형사, 김희숙 전 서울청 과학수사대 팀장, 과학수사대(KCSI) 윤외출 전 경무감, 김진수 경감이 출연한다.이날 방송에는 한 여성이 살려달라고 외치며 쓰러졌다는 택시 기사의 신고로부터 시작된 사건을 조명한다. 해당 여성은 곧바로 병원으로 이송됐지만 자창으로 인한 과다출혈로 끝내 숨을 거두었다고 해 안타까움을 자아낸다.수사팀은 주변에 떨어진 혈흔을 따라가다 트렁크가 열린 승용차 한 대를 발견한다. 트렁크 주변에는 피가 흥건했고, 여성이 무언가를 꺼내려던 순간 공격을 당한 것으로 추정됐다. 신고자인 택시 기사는 피해자가 걸어오기 직전 같은 방향에서 수상해 보이는 젊은 남성을 목격했다고 진술한다.형사들은 추적 끝에 남성이 버리고 간 뜻밖의 증거물을 발견한다. 수사팀은 해당 증거물이 범인을 잡을 결정적 열쇠가 될 것이라 생각했지만 예상치 못한 문제에 부딪히게 된다. 사건의 전말을 들은 윤두준은 "완전 악질이네"라며 분노했다는 후문이다.'용감한 형사들 5'는 매주 금요일 오후 9시 50분에 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr