육지담, 래퍼 그만두더니…성형외과 상담실장에 딱 맞는 OOTD

래퍼 출신 육지담이 한층 성숙해진 근황을 공개했다.육지담은 최근 자신의 SNS에 "머리 하규 왔섭"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 육지담은 화이트 셔츠와 크롭 톱, 데님 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 카메라를 응시하고 있다. 긴 생머리와 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다. 계단과 루프톱을 배경으로 한 사진에서는 한층 차분해진 분위기가 돋보인다.특히 육지담은 과거 Mnet '언프리티 랩스타', '쇼미더머니' 등을 통해 강렬한 래퍼 이미지로 대중에게 이름을 알렸던 만큼 현재의 모습이 더욱 눈길을 끈다.육지담은 최근 래퍼 활동 대신 성형외과 상담실장으로 새로운 삶을 시작한 사실이 알려지며 화제를 모았다. 방송과 음악 활동 중심의 삶에서 벗어나 일반 직장인으로 새로운 도전에 나선 것. 그는 SNS를 통해서도 일상과 근황을 꾸준히 공유하며 팬들과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr