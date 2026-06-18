/ 사진제공=넷플릭스

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넷플릭스 시리즈 '참교육'이 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위에 오른 가운데, 지난 주보다 많은 국가 TOP 10에 진입했다.피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 넷플릭스 시리즈 '참교육'이 공개 2주차에도 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위를 기록했다. '참교육'은 21,100,000 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)와 225,800,000 시청 시간을 기록하며, 대한민국을 포함해 일본, 싱가포르 등 46개국에서 1위를 석권했다. 여기에 미국, 영국, 인도, 프랑스, 독일, 호주, 멕시코, 브라질 등 총 91개 국가에서 TOP 10 리스트에 이름을 올렸다.함께 공개된 미공개 스틸에는 교육 현장을 바로잡기 위해 고군분투했던 교권보호국 4인의 활약과 그 이면의 서사까지 담겨 있다. 위기에 처한 학생을 구하고 가해 학생들에게 통쾌한 참교육을 선사하는 '나화진'(김무열), '임한림'(진기주), '봉근대'(표지훈)의 모습부터 교권보호국을 지키기 위해 묵묵히 책임을 감당하는 '최강석'(이성민)의 모습까지, 교권보호국의 활약은 시청자들에게 짜릿한 카타르시스를 안긴다. 특히 학생 시절 '임한림'과 군인 '나화진'의 모습이 담긴 스틸은 두 사람의 깊은 인연을 보여준다.한편, 작품 속에서 강렬한 존재감을 드러낸 조연과 특별출연 배우들의 모습도 보인다. 먼저, 학교 안팎에서 벌어지는 사건의 중심에서 두 얼굴을 보여준 빌런 '조규철'(이봉준)은 시청자들의 분노를 자아내며 깊은 인상을 남겼다.여기에 '나화진'의 약혼녀이자 '최강석'의 딸로, 교권보호국 설립의 계기가 된 핵심 인물인 교사 '최가윤'(하영)을 비롯해, 무너진 교육 현장 속에서 힘겨운 시간을 견뎌야 했던 교사 '정선영'(이상희), 아들을 향한 과도한 교육열을 지닌 '현민 모'(서영희) 등 매 에피소드를 풍성하게 채운 특별출연 배우들의 활약은 슬픔과 뭉클함, 그리고 분노까지 다양한 감정을 불러일으켰다.넷플릭스 시리즈 '참교육'은 오직 넷플릭스에서 절찬 스트리밍 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr