시크릿 스페셜 미니앨범 'Secret Flavor' 커버 이미지/ 사진 제공=알비더블유(RBW)

그룹 시크릿(Secret)이 약 12년 만에 신곡을 발매한다.시크릿은 18일 스페셜 미니앨범 'Secret Flavor'(시크릿 플레이버)를 선보인다.타이틀곡 '아이스크림'은 비발디의 '봄'을 샘플링한 미디엄 템포의 팝 댄스곡이다. 청량한 스트링 사운드를 기반으로 아이스크림이 녹지 않기를 바라는 순수한 마음을 담았다.시크릿은 'Secret Flavor'로 지난 시간을 돌아보며 추억을 되새긴다. 멤버들은 팀의 정체성을 이어가겠다는 의지를 앨범 전반에 녹였다. 예빈이 메인보컬로 합류하며 새로운 출발에 나선다. 전효성, 징거, 예빈의 밝은 에너지가 어우러져 시크릿 특유의 감성을 표현할 예정이다.앨범에는 'GET RIGHT'(겟 라이트)를 비롯해 'Madonna (2026 Ver.)', '샤이보이 (2026 Ver.)', '별빛달빛 (2026 Ver.)', '사랑은 MOVE (2026 Ver.)', '유후 (2026 Ver.)', 'Madonna (Remake 2026 Ver.)' 등 총 8곡이 수록된다. 'GET RIGHT'는 시크릿의 자신감을 펑키한 사운드로 풀어낸 곡이다. 기존 대표곡들을 새롭게 편곡한 버전도 함께 담겼다. 특히 'Madonna (Remake 2026 Ver.)'는 원곡을 새로운 스타일로 재해석해 색다른 매력을 예고한다.시크릿의 스페셜 미니앨범 'Secret Flavor'는 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr