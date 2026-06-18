원희 사촌언니, ‘장원영 닮은꼴’로 이름 날렸는데…유학 가기 전 독주회 개최

'러브캐처4' 출신 황수지가 피아니스트로서 새로운 무대에 오른다.최근 공개된 포스터에 따르면 황수지는 오는 7월 11일 오후 5시 서울 동작구 소태산홀에서 피아노 독주회를 개최한다. 미국으로 석사 과정 유학가기 전 진행하는 것으로 알려졌다.황수지는 2022년 티빙 연애 예능 '러브캐처 인 발리'(러브캐처4)에 출연하며 얼굴을 알렸다. 장원영 닮음꼴로 이름을 알린 그는 방송 이후에도 음악 활동을 이어왔다.특히 황수지는 걸그룹 아일릿 멤버 원희의 사촌언니로도 알려져 있다. 뛰어난 비주얼로 화제를 모았던 자매는 서로 다른 분야에서 활동하며 주목받고 있다.공개된 독주회 포스터 속 황수지는 순백의 드레스를 입고 피아노 악보를 손에 든 채 우아한 분위기를 자아냈다. 연예인 활동 당시 보여준 청순한 이미지에 클래식 연주자로서의 품격이 더해진 모습이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr