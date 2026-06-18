그룹 젝스키스 출신 사업가 고지용이 틱톡커 변신 200일을 자축했다.
고지용은 18일 자신의 인스타그램에 "200 days anniversary on TikTok"(틱톡 200일 기념)이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.
공개된 영상 속에는 고지용이 노래를 켜둔 채 방송을 통해 시청자들과 소통하고 있는 모습. 고지용은 "이걸 다 같이 먹을 수가 없어서 다 같이 먹는 거로 하고 제가 한입 먹겠습니다"라며 디저트를 카메라 앞에 가까이했다가 이내 섭취했다.
앞서 고지용은 지난 16일 자신의 SNS에 "Please visite my TikTok account"(제 틱톡 계정에 방문해 주세요)라는 글을 게재한 바 있다.
틱톡은 라이브를 통해 실시간 채팅 및 가상 선물 기능 등으로 이용자와 방송 진행자가 소통할 수 있는 플랫폼이다. 고지용 외 배우 박시후, 애프터스쿨 출신 리지가 틱톡커로 변신한 근황을 전해 화제가 되기도 했다.
한편 고지용은 1980년생으로 올해 만 45세다. 1997년 젝스키스로 데뷔했으나 현재는 사업가로 활동 중이며, 2013년 가정의학과 의사와 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
고지용은 18일 자신의 인스타그램에 "200 days anniversary on TikTok"(틱톡 200일 기념)이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.
공개된 영상 속에는 고지용이 노래를 켜둔 채 방송을 통해 시청자들과 소통하고 있는 모습. 고지용은 "이걸 다 같이 먹을 수가 없어서 다 같이 먹는 거로 하고 제가 한입 먹겠습니다"라며 디저트를 카메라 앞에 가까이했다가 이내 섭취했다.
앞서 고지용은 지난 16일 자신의 SNS에 "Please visite my TikTok account"(제 틱톡 계정에 방문해 주세요)라는 글을 게재한 바 있다.
틱톡은 라이브를 통해 실시간 채팅 및 가상 선물 기능 등으로 이용자와 방송 진행자가 소통할 수 있는 플랫폼이다. 고지용 외 배우 박시후, 애프터스쿨 출신 리지가 틱톡커로 변신한 근황을 전해 화제가 되기도 했다.
한편 고지용은 1980년생으로 올해 만 45세다. 1997년 젝스키스로 데뷔했으나 현재는 사업가로 활동 중이며, 2013년 가정의학과 의사와 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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