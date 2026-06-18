요리연구가 이혜정이 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

이혜정이 아찔했던 낙상 사고를 고백했다. / 사진='빅마마 이혜정' 유튜브 영상 캡처

요리연구가 이혜정이 자택에서 심각한 낙상 사고를 겪었다고 밝혔다.지난 17일 유튜브 채널 '빅마마 이혜정'에는 '충격적인 악플 수위! 내 얼굴이 어때서?'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 이혜정은 5일 만에 처음으로 집 밖을 나왔다며 부상 소식을 전했다. 평소보다 기운이 없는 모습으로 등장한 그는 "현관 앞에 있는 약 10cm 정도의 턱에서 깜깜한 상태로 부주의하게 넘어졌다"며 낙상 사고를 당했음을 전했다.부상의 정도는 생각보다 심각했다. 이혜정은 "'쾅' 소리가 날 정도로 크게 넘어졌다. 턱과 손에 크게 피멍이 들었다"며 "멍이 너무 심해 10분 간격으로 계속해서 약을 발라야 했다. 현재는 많이 가라앉은 상태"라고 설명했다.이혜정은 이번 사고로 삶과 죽음을 돌아보게 됐다고. 그는 "너무 아프니까 바로 죽음이 연상되더라. 이제는 그럴 수 있는 나이이지 않나"라고 말했다. 이어 "내가 가고 없는 자리에 어떤 향기가 남을 수 있을까, 누가 가장 서운해하고 또 누가 가장 좋아할까라는 생각을 한참 했다"고 당시를 회상했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr