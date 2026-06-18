배우 김무열의 미담이 공개됐다. / 사진=텐아시아DB

배우 김무열의 미담이 공개됐다. / 사진=최자운 SNS

현재 넷플릭스 시리즈 '참교육'으로 화제를 모으고 있는 배우 김무열의 미담이 공개됐다.지난 17일 '참교육' 5회 우진 역으로 출연한 아역 최자운의 모친은 SNS를 통해 김무열의 미담을 전했다.그는 "화면 속 카리스마 넘치는 나화진 선생님과는 또 다른, 다정하고 따뜻한 모습에 자운이도 정말 좋아했다"라며 여러 장의 사진을 올렸다. 사진에는 '참교육' 촬영 현장에서 김무열이 아역 배우들과 함께 생일 파티를 하는 모습이 담겼다.최자운의 모친은 "작년 5월, 넷플릭스 '참교육' 촬영 중 마침 김무열 배우님의 생일이었다. 촬영 대기 시간에 자운이와 친구들, 동생들이 함께 생일 축하 노래를 불러드리고 배우님께서 환하게 웃으며 인사해 주셔서 아이들 모두 행복했던 순간이었다"고 말했다.이어 그는 "대기실에서 자운이가 셀카를 찍고 싶어 하자 흔쾌히 함께 사진도 찍어주시고 사진을 찍을 때마다 자운이 눈높이에 맞춰 자연스럽게 자세를 낮춰주셨다. 짧은 촬영이었지만 현장에서 보여주신 따뜻함과 배려는 오래도록 기억에 남을 것 같다"고 덧붙였다.한편 '참교육'은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 작품이다. 공개 이후 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 순위 1위를 차지한 데 이어, 넷플릭스 '글로벌 TOP 10 비영어권 쇼' 1위, 플릭스패트롤 '넷플릭스 글로벌 TV쇼 부문' 1위에 올랐다. 극 중 김무열은 교권보호국 감독관 나화진 역을 맡았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr