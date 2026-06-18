10기 정숙, 재산만 80억인데…가슴 때문에 계속 생고생
10기 정숙이 타투 제거 과정을 공개했다.

10기 정숙은 17일 자신의 SNS를 통해 "5번째 레터링 제거 오늘 받았네요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 정숙은 시술 직후 셀카를 촬영하고 있다. 가슴 부위에 새겨졌던 레터링 타투는 여러 차례 제거 시술을 거치며 흐려진 모습이다.
10기 정숙, 재산만 80억인데…가슴 때문에 계속 생고생
정숙은 "너무 아팠는데 지워야 되니 참고"라며 "거제모랑 울쎄라 제거는 받을 만 했는데 문신 제거는 여전히 아프더라"고 털어놨다. 이어 "아직 10회는 더 받아야 될 것 같다"고 덧붙였다.

또 "맘 먹었으니 끝까지 받아서 제대로 제거할게요"라며 "다 제거하고 나중에 완벽할 때 한 번 올릴게요"라고 적었다.

특히 정숙은 "타투하실 때 한 번 더 생각하시고 꼭 하시길"이라며 솔직한 조언도 남겼다.

또 "고생한 날 위해 장어도 먹고 조개구이도 먹고 차 한잔으로 마무리했다"며 소소한 일상도 공유했다.

한편 SBS PLUS·ENA '나는 솔로' 돌싱특집 10기에 출연한 정숙은 자기소개에서 50억 원대의 자산을 갖고 있으며 아파트 4채와 건물 1채 등을 소유하고 있다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이에 얼마 전 재산이 80억 원으로 늘었다 밝혔다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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