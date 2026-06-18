서인영이 18년 전 '서인영의 카이스트'를 통해 인연을 맺은 친구들과 재회했다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

서인영이 18년 전 '서인영의 카이스트'를 통해 인연을 맺은 친구들과 재회했다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

서인영이 18년 전 '서인영의 카이스트'를 통해 인연을 맺은 친구들과 재회했다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

서인영이 18년 전 '서인영의 카이스트'를 통해 인연을 맺은 친구들과 재회했다.지난 17일 서인영의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '천재들만 간다는 카이스트에 입학한 고졸 서인영'이라는 제목의 영상이 공개됐다.대전에 위치한 카이스트를 찾은 서인영은 "나의 모교다. 내가 카이스트를 나온 여자"라며 "아주 어렵게 졸업했다"고 농담 섞인 인사를 건넸다.서인영은 2008년 예능 '서인영의 카이스트'에 출연하며 카이스트 학생들과 함께 실제 수업을 들은 바 있다. 그는 "그때도 리얼 촬영이었다. 학교에 가라고 해서 갔는데 진짜 공부하라고 하더라. 6개월간 일주일에 세 번은 출석해야 했다. 그때 울기도 많이 울었다"고 당시를 떠올렸다.서인영은 카이스트 생활을 함께했던 임윤민 씨와 임두혁 씨를 18년 만에 다시 만났다. 임윤민 씨는 현재 유명 성형외과 전문의로 활동 중이었다. 최근 할리우드 스타 킴 카다시안을 직접 시술하고 미국 자택에 초대받았던 사실이 알려지기도 했다.서인영은 "갑자기 얼굴을 보이기 민망해진다. 요즘 엄청 유명하더라. 킴 카다시안이 왔다 갔다는 얘기도 들었다"고 말했다. 이어 "난 이제 나잇살이 쪘다. 얼굴에 뭘 해야 할 것 같나"라고 묻자, 임윤민 씨는 "주사 맞으면 금방 좋아질 거다. 지방을 녹이는 주사가 있다"고 조언했다.임두혁 씨는 카이스트 졸업 후 롯데호텔 디자인팀에서 근무 중이라고 밝혔다. 이를 들은 서인영은 "애들이 잘 컸다. 너희가 평화롭게 일할 때 누나는 바닥을 훑었다"며 웃었다.제작진이 "당시 방송을 보니 두혁 님이 인영 언니를 좋아했던 것 같다"고 묻자, 서인영은 "맞다. 날 좋아했다. 누나로서가 아니라 진짜 좋아한다고 했다. 첫사랑까진 오버고 '첫 좋아함' 정도는 됐을 것"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr