솔비 전남친, 알고보니 '톱스타'였다…"지금 굉장히 잘 나가, 꿈에도 나오더라" ('라스')

솔비가 '라디오 스타'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

솔비가 작가로 변신한 근황을 공개하며 전 남자친구를 소재로 대본을 집필했다고 밝혔다.지난 17일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'는 '숏폼의 연인' 특집으로 김정은, 이한위, 솔비, 킹키가 게스트로 출연했다.이날 솔비는 드라마 작가로 데뷔 했다며 "작년에 숏 드라마 극본을 써서 플랫폼에 공개가 됐다. 제목은 '전 남친은 톱스타'"라고 소개했다.이어 솔비는 "3년 전에 자다가 꿈을 꾸고 일어났다. 꿈에 전 남친이 나왔는데, 깨고 보니 너무 설레고 달콤한 느낌이더라. 근데 다시 전 남친과 시작할 수는 없지 않냐. 지금은 또 굉장히 잘 나가니까. 그래서 그걸로 글을 쓰기 시작했다"고 밝혔다.솔비는 "주변에 친한 제작사분들께 보여드렸더니 재밌다고 하더라. 그래서 한국콘텐츠진흥원에 냈는데, 선정이 돼 제작을 했다. AI를 보조 작가로 썼다"고 설명했다.오디션도 직접 봤다는 솔비는 "대본 리딩도 참석하고, 현장에도 갔는데 괜히 참견하게 되더라. 그 다음부터 오지 말라더라"며 "글로벌 플랫폼에서 1위를 차지하기도 했다. 필명은 로라 장으로 했다"고 밝혔다.차기작 계획에 대해서는 "29금 멜로인데 미스터리 장르로 녹여냈다. 제목은 '내 남편의 연애 카운슬링'이다. 여자 캐릭터 가상 캐스팅을 생각해봤는데, 김정은 선배가 너무 잘 어울릴 것 같다"며 러브콜을 보냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr