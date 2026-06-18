이미지 크게보기 사진 = MBC '라디오스타'

이미지 크게보기 사진 = MBC '라디오스타'

'라디오스타' 배우 김정은이 친구 이름 때문에 겪었던 에피소드를 털어놨다.17일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에서는 '숏폼의 연인' 특집으로 김정은, 이한위, 솔비, 킹키가 게스트로 출연했다.이날 방송에서 김정은은 "라스에서 이름 때문에 손해 본 연예인 특집으로 섭외가 들어왔었다"라며 "숏폼 드라마 때문에 한번 나오시죠, 이한위 선배님이 웃기시니까 나가면 재밌겠다 싶어서"며 여러 번 출연을 고사했던 이유를 밝혔다.이어 유세윤은 "'이름 때문에 손해 본 연예인 1위로 선정됐다. 실제로도 국가 원수들과 친하게 지낸다"고 물었고, 이에 김정은은 "친하게 지내는 몇 커플이 있는데 그중에 한 친구 이름이 이재명이다"고 말해 놀라움을 안겼다.그러면서 김정은은 "한국에서 예약할 일이 있어서 '안녕하세요, 예약자는 김정은입니다. 게스트는 이재명입니다'라고 했더니"고 말해 웃음을 자아냈다.김정은은 "전화가 뚝 끊겼다. 저 정말 김정은이고, 제 친구가 이재명이다라고 다시 설명했다"고 덧붙였다. 식당에서는 장난전화로 오해했던 것.또 "우리 재명이가"라고 김정은이 언급하자 김국진은 "재명이라고 하냐"고 물었고, 김정은은 "재명이라고 한다. 이름만 보면 남북정상회담이라고"고 말해 폭소를 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr