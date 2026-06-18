'라디오스타' 배우 김정은이 친구 이름 때문에 겪었던 에피소드를 털어놨다.
17일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에서는 '숏폼의 연인' 특집으로 김정은, 이한위, 솔비, 킹키가 게스트로 출연했다.
이날 방송에서 김정은은 "라스에서 이름 때문에 손해 본 연예인 특집으로 섭외가 들어왔었다"라며 "숏폼 드라마 때문에 한번 나오시죠, 이한위 선배님이 웃기시니까 나가면 재밌겠다 싶어서"며 여러 번 출연을 고사했던 이유를 밝혔다.
이어 유세윤은 "'이름 때문에 손해 본 연예인 1위로 선정됐다. 실제로도 국가 원수들과 친하게 지낸다"고 물었고, 이에 김정은은 "친하게 지내는 몇 커플이 있는데 그중에 한 친구 이름이 이재명이다"고 말해 놀라움을 안겼다. 그러면서 김정은은 "한국에서 예약할 일이 있어서 '안녕하세요, 예약자는 김정은입니다. 게스트는 이재명입니다'라고 했더니"고 말해 웃음을 자아냈다.
김정은은 "전화가 뚝 끊겼다. 저 정말 김정은이고, 제 친구가 이재명이다라고 다시 설명했다"고 덧붙였다. 식당에서는 장난전화로 오해했던 것.
또 "우리 재명이가"라고 김정은이 언급하자 김국진은 "재명이라고 하냐"고 물었고, 김정은은 "재명이라고 한다. 이름만 보면 남북정상회담이라고"고 말해 폭소를 자아냈다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
17일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에서는 '숏폼의 연인' 특집으로 김정은, 이한위, 솔비, 킹키가 게스트로 출연했다.
이날 방송에서 김정은은 "라스에서 이름 때문에 손해 본 연예인 특집으로 섭외가 들어왔었다"라며 "숏폼 드라마 때문에 한번 나오시죠, 이한위 선배님이 웃기시니까 나가면 재밌겠다 싶어서"며 여러 번 출연을 고사했던 이유를 밝혔다.
이어 유세윤은 "'이름 때문에 손해 본 연예인 1위로 선정됐다. 실제로도 국가 원수들과 친하게 지낸다"고 물었고, 이에 김정은은 "친하게 지내는 몇 커플이 있는데 그중에 한 친구 이름이 이재명이다"고 말해 놀라움을 안겼다. 그러면서 김정은은 "한국에서 예약할 일이 있어서 '안녕하세요, 예약자는 김정은입니다. 게스트는 이재명입니다'라고 했더니"고 말해 웃음을 자아냈다.
김정은은 "전화가 뚝 끊겼다. 저 정말 김정은이고, 제 친구가 이재명이다라고 다시 설명했다"고 덧붙였다. 식당에서는 장난전화로 오해했던 것.
또 "우리 재명이가"라고 김정은이 언급하자 김국진은 "재명이라고 하냐"고 물었고, 김정은은 "재명이라고 한다. 이름만 보면 남북정상회담이라고"고 말해 폭소를 자아냈다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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