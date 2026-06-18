이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

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'유 퀴즈 온 더 블럭' 배우 임지연이 화려한 데뷔 뒤 찾아왔던 긴 터널 같은 시간을 떠올렸다.17일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 임지연은 데뷔 초 자신을 둘러싼 기대와 부담, 그리고 연기력 논란으로 힘들었던 시기를 솔직하게 털어놨다.임지연은 2014년 영화 '인간중독'으로 대중 앞에 이름을 알렸다. 신인으로서는 이례적으로 주연 자리를 꿰차며 단숨에 주목받았지만, 정작 그 이후가 더 어려웠다고 했다.그는 "화려하게 시작했는데 오히려 그 다음이 힘들었다"고 말했다. 주연 배우라는 타이틀은 생겼지만 그렇다고 확실한 스타도 아니었다. 작은 역할을 맡아 차근차근 경험을 쌓고 싶어도 기회가 쉽게 오지 않았고, 그렇다고 주연 자리가 계속 이어지는 것도 아니었다.임지연은 당시를 떠올리며 "나는 참 애매한 사람인가 하는 생각을 많이 했다"고 고백했다. 기대는 높았지만 현실은 달랐다.연기력 논란까지 더해지면서 마음고생도 적지 않았다. 그는 "작품에 피해를 주는 배우 같다고 느껴질 정도였다"고 털어놨다. 어린 나이에 감당하기 쉽지 않은 시간이었다.한때는 작품 제안이 끊긴 적도 있었다. 무려 1년 가까이 새로운 작품이 들어오지 않았다고. 하지만 그 시간은 포기의 시간이 아니었다.임지연은 무작정 기다리는 대신 자신을 채우는 데 집중했다고. 그는 "집에서 30편~100편까지 작품을 보면서 '저 작품은 왜 상을 받았지? 저 배우 연기는 왜 좋은 평가를 받았지? 그때 가장 연기가 많이 늘었다"고 말했다.좋은 연기가 무엇인지, 좋은 작품이 무엇인지 고민하는 시간이 반복될수록 조금씩 시야도 넓어졌다. 그는 "배우는 결국 아는 만큼 표현할 수 있다는 걸 알게 됐다"고 말했다.그렇게 버틴 시간은 헛되지 않았다. 이후 임지연은 '더 글로리'를 통해 인생 캐릭터를 만났고, '마당이 있는 집', '옥씨부인전'에 이어 최근 '멋진 신세계'까지 연이어 흥행에 성공하며 전성기를 이어가고 있다.다만 지금도 마음가짐만큼은 크게 달라지지 않았다고 했다. 임지연은 "예전에는 늘 쫄아 있었다"며 웃은 뒤 "이제는 더 이상 쫄지 말고 해보자는 생각으로 작품을 선택하려고 한다"고 말했다.이어 "연기력 평가도 아직은 잘 찾아보지 못한다"면서도 "강화유리처럼 단단한 사람이 되고 싶다"고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr