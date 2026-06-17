이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '정상훈 비정상훈'

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개그우먼 겸 사업가 송은이가 직원 채용 기준을 밝혔다.17일 '정상훈 비정상훈' 채널에는 미디어랩 비보 대표 송은이가 출연해 회사 운영 철학과 성공 비결에 대한 이야기를 전했다.이날 촬영은 상암동에 위치한 송은이의 7층 사옥에서 진행됐다.정상훈은 "2015년부터 콘텐츠 사업을 시작해 지금의 사옥까지 만들었다"며 성공 비결을 물었다.송은이는 유튜브 시장에 대해 "레드오션인 만큼 초반에 힘을 많이 줘야 하는 것 같다"며 "섬네일과 아이템, 콘텐츠 수가 중요하다"고 말했다.현재 회사 규모에 대해서도 설명했다. 송은이는 제작사와 매니지먼트, 커머스 사업 등을 운영 중이라며 "전체 직원 수는 50명 정도"이라고 밝혔다.이야기는 1층에 위치한 사옥 카페에서 이어졌다. 제작진은 "직업 뽑을 때 선배님(송은이)이 관여 하냐"고 물었고, 이에 송은이는 "최종 면접은 제가 본다. 옛날에는 시작부터 다 봤었다"고 답했다.채용 기준에 대한 질문에 대해서도 송은이는 "일 잘하는데 못된 애, 일 조금 못하는 데 성품이 좋은 애를 뽑는다"며 "불평불만 많고 성격 안 좋은 애들은 문제를 꼭 일으키더라"고 솔직하게 밝혔다.결국 김숙에게 욕을 먹었다면서 송은이는 "이 언니 이래서 회사가 급성장을 못한다고 하더라. 성격 좋고 엉뚱한 애를 뽑아서"고 말해 웃음을 안겼다.앞서 송은이는 여러 방송과 유튜브 콘텐츠를 통해 직원 복지에 대해 "직원들 휴가 갈 때 간헐적으로 환전해서 외화도 주고, 장기근속자는 포상과 휴가, 휴가비 지원을 해준다"고 밝혀 많은 화제를 모았다.한편 송은이는 2015년 콘텐츠 제작사 비보, 2019년 연예 기획사 미디어랩 시소를 설립한 이후 2022년 매출 100억 원에 이어 당기순이익 10억 원을 기록했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr