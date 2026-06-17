이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'

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그룹 원더걸스 출신 선예가 넷째 계획에 대해 솔직하게 밝혔다.17일 '노빠꾸탁재훈' 채널에는 '원더걸스 선예 혜림, 아이돌에서 아이 다섯이 된 한 시대를 풍미했던 K-POP의 선구자'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 선예와 혜림은 원더걸스 활동 당시를 떠올리며 솔직한 이야기를 전했다.혜림은 "'Tell Me', 'Nobody' 활동이 끝난 뒤 팀에 합류했다"고 말했다. 이에 탁재훈이 "가장 절정일 때 지나고 들어온 것 아니냐"고 묻자 혜림은 "절정 끝나고 들어왔다"고 웃었다.원더걸스 전성기 이야기가 나오자 탁재훈은 당시 몸값을 궁금해했다. 선예는 "광고를 찍으면 한 편에 10억 원 정도였다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.하지만 혜림에게 당시 기억은 달랐다. 그는 "선미 자리에 들어간 뒤 욕을 정말 많이 먹었다"며 "살면서 그렇게 많은 욕을 처음 받아봤다"고 털어놨다.이어 "댓글은 일부러 안 봤다. 주변에서 욕 많이 먹는다고 말해줘서 알았다"고 덧붙였다. 혜림은 남편 신민철과의 연애 비화도 공개했다. 그는 "연애 경험이 많지 않아 다른 사람도 만나보고 싶었다"며 "헤어졌다가 다시 만나는 일을 반복하기도 했다"고 말했다.그러면서도 "지금 남편과 결혼한 걸 후회한 적은 없다"고 강조했다. 세 딸의 엄마가 된 선예의 육아 이야기도 이어졌다.탁재훈은 "남편이 공장 문을 닫았다고 들었다"고 농담을 던졌고, 선예는 웃으며 "네네네"라고 답했다. 이어 "우리 막내만으로도 충분하다는 생각이 컸다"고 밝혀 넷째 계획이 없음을 간접적으로 전했다.한편 선예는 2013년 결혼 후 세 딸을 키우며 뮤지컬, 방송 활동을 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr