이미지 크게보기 사진 = 황정음 유튜브 채널

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황정음이 셀프 염색 흔적을 그대로 드러낸 현실 육아 일상을 공개했다.배우 황정음이 꾸밈없는 육아 일상을 공개했다.17일 유튜브 채널 '황정음'에는 '애들 케어, 축복이 끝이 없는 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 황정음은 촬영을 앞두고 직접 염색한 머리를 공개했다. 하지만 헤어라인과 구레나룻 주변에는 염색약이 그대로 남아 있어 눈길을 끌었다.제작진이 "여기 뭐냐. 구레나룻이 왜 이러냐"고 묻자 황정음은 웃음을 터뜨렸다.그는 "오늘 촬영 때문에 급하게 염색했다"며 "카메라 감독님도 보자마자 염색했냐고 물어보더라. 어떻게 알았냐고 했더니 다 묻어 있다고 하더라"고 말했다. 또한 "이틀 정도 지나면 금방 없어진다"며 "근데 이걸 닦을 힘도 없다"고 털어놨다.이에 제작진이 "이제 샵에 가도 되지 않냐"고 묻자 황정음은 단호한 반응을 보였다."아들 둘 있어봤냐. 없으면 말하지 말아라"라며 현실 육아에 지친 엄마의 한마디에 현장은 웃음바다가 됐다.황정음은 최근 달라진 소비 습관도 공개했다. 옷장 한편에 가득 쌓여 있는 가방을 보여주며 "요즘은 명품백을 거의 안 든다. 전부 에코백만 쓴다"고 밝혔다. 이어 "산 것도 있고 선물 받은 것도 있는데 너무 편하다"며 "샤넬백은 솔직히 너무 무겁다"고 말했다.그러면서 "나이 들수록 가볍고 편한 게 최고다. 이제는 실용적인 게 좋다"고 덧붙였다. 황정음은 스태프들에게 가방을 나눠주겠다고 하면서도 "라탄백은 아직 못 버리겠다. 색깔별로 하나씩은 있어야 한다"고 웃었다.이날 황정음은 반려견 예준이와 예빈이의 목욕을 직접 시키는 모습도 공개했다.그는 "지난해 유기견 보호소에서 데려왔다"며 "주인이 생기지 않으면 안락사 예정이라는 말을 듣고 그냥 두고 올 수가 없었다"고 털어놨다. 이어 "외로울까 봐 두 마리를 함께 입양했다"고 설명했다.반려견 이름에 얽힌 에피소드도 전했다. 황정음은 "인터넷에서 강아지 이름은 사람 이름 같고, 아들 이름은 강아지 이름 같다는 이야기를 하더라"며 웃었다.그러면서 "아들 왕식이와 함께 이름을 지었던 것 같다"고 덧붙였다.한편 황정음은 최근 자신이 운영하던 기획사 자금 약 43억 원을 횡령한 혐의와 관련해 변제 절차를 마무리했다. 이후 개인 채널을 통해 일상과 육아, 반려견과의 생활 등을 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr