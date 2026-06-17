유병재 / 사진 = 유병재 유튜브 채널

방송인 유병재가 지인들에게 빌려주고 돌려받지 못한 돈이 7억 원이나 된다고 고백했다.16일 유튜브 채널 '유병재'에는 '돌아온 왜 샀나 청문회'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 유병재는 특별 게스트 출판사 민음사 편집자 김민경, 가수 김간지와 찐친 케미를 선보이며 화려한 입담을 자랑했다.이날 유병재는 "거절도 잘 못하신다. 군침이 싹 돈다"며 농담하는 김민경에 "맞다. 제가 진짜 거절을 못한다. 지금 빚이 7억이다. 빌려주고 못 받은 돈"이라고 고백해 모두를 당황하게 했다. 이어 김간지는 "그럼 8억 가자"라고 받아쳤고 김민경 역시 "팔자 폈다"고 덧붙여 현장을 초토화시켰다.앞서 유병재는 여러 차례 자신의 유튜브 채널을 통해 "나한테 7억 빌려간 여러 사람들 중 거의 대부분은 자기가 얼마 빌렸는지 모른다"고 털어놓은 바 있다. 당시 유병재는 "나 웃고 있지 않냐. 이게 웃는 게 아니다"라고 농담하면서도 씁쓸함을 감추지 못해 안타까움을 자아냈다.한편 유병재는 현재 인플루언서 이유정과 공개 열애 중이다. 그는 지난해 오랜 시간 동행해온 매니저 유규선과 공동 설립한 회사가 연매출 100억 원을 달성했다고 전해 화제를 모았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr