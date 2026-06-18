배우 진기주 / 사진제공=넷플릭스

배우 진기주 / 사진제공=넷플릭스

배우 진기주 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '참교육'(연출 홍종찬)은 뜨거운 화제를 모았지만 그만큼 호불호도 갈렸다. 특전사 출신 감독관 임한림의 독특한 캐릭터 설정부터 봉근대(표지훈 분)와의 러브라인까지 다양한 반응이 쏟아진 가운데 진기주가 이에 대한 솔직한 생각을 전했다.넷플릭스 시리즈 '참교육'(연출 홍종찬)은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 드라마다. 진기주는 교권보호국 감독관 '임한림' 역으로 분했다.진기주가 연기한 임한림 캐릭터는 공개 후 시청자들 사이에서 적지 않은 화제를 모았다. 특전사 출신으로 독특한 말투와 과장된 듯한 행동, 예측 불가능한 성격을 두고 "개성을 잘 살렸다" 는 호평과 "다소 어색하다"는 평가가 엇갈리며 호불호가 갈렸다.이에 대해 진기주는 "임한림이라는 캐릭터의 기본값은 전체 대본 리딩 전에 감독님, 4인방 배우들과 함께 연습하는 과정에서 (이)성민 선배님의 아이디어로 시작됐다"며 "특전사 출신 인물을 구현해야 했기 때문에 '강철부대' 같은 예능과 다큐멘터리를 반복해서 시청했다"고 말했다.이어 진기주는 "처음에는 특전사 분들이 내는 기합 소리가 굉장히 낯설었다. 거의 포효처럼 느껴졌고, 사람 소리라기보다 짐승의 울음처럼 들릴 정도였다"며 "처음 '강철부대'를 볼 때는 패널들이 놀라거나 웃는 리액션에 더 눈길이 갔다"고 털어놨다.그러면서 그는 "계속 보다 보니 그 소리가 어디에서 나오는지 이해하게 됐다. 인간의 한계를 넘어서는 훈련과 자기 자신과의 싸움 속에서 나오는 소리라고 느껴졌고, 그 지점에서 존경심이 생겼다"고 설명했다.이어 "임한림 역시 수년간 특전사 생활을 했고, 전역 직후 곧바로 감독관이 된 인물이라고 생각했다. 아직 군인의 색이 빠지지 않은 상태라고 생각했고, 제가 특전사 분들을 보며 받았던 영감과 존경심을 캐릭터에 그대로 담아보려고 했다"고 덧붙였다.연기 호불호에 따른 부정적인 반응에 속상하지 않았냐는 질문에 진기주는 "다양한 생각은 언제든 존재한다고 생각한다. 그런 반응 자체도 의미 있다고 생각한다"고 담담하게 말했다.진기주는 극 후반부 봉근대 역의 표지훈과 미묘한 러브라인을 형성했다. 다만 작품이 학교폭력과 교권 침해 등 묵직한 사회 문제를 다룬 데다, 연애와 거리가 멀어 보였던 두 캐릭터가 갑작스럽게 감정선을 형성하면서 "개연성이 부족하다", "굳이 필요한 설정이었냐"는 반응도 나왔다.이에 대해 진기주는 "두 사람이 각각 누군가에게 설레고 연애하는 게 잘 어울리는 캐릭터들은 아니지 않나. 오히려 그런 조합이라 더 귀엽다고 생각한다"며 "사랑의 감정보다 임한림은 교권국의 나화진만을 바라보는 인물이고 봉근대는 '그냥 퇴근만 빨리하면 돼'라는 인물이었는데 그들이 교권보호국에 스며드는 서사를 보여준다고 생각한다. 현장에서는 칼 같은 사람들이지만 조직 밖에서는 서로 옆에 있는 평범한 사람처럼 느껴지게 하는 장치라고 생각했다"고 설명했다.진기주는 함께 호흡을 맞춘 배우 김무열과 이성민, 표지훈에 대해서도 언급했다. 진기주는 김무열에 대해 "진짜 멋있는 분"이라며 "(김)무열 선배님 자체가 이미 좋은 어른이고, 좋은 연기자 선배님이다. 보고 있으면 완벽하신 분 같다"고 말했다. 이어 진기주는 "에피소드별로 등장인물이 많다 보니 그동안 경험했던 평균치보다 훨씬 넓은 범위를 아우르셔야 했을 텐데, 그걸 멋지게 해내신 것만으로도 존경스럽다"고 덧붙였다.특히 "언제나 배우들의 이름을 다 기억하려고 하셨고, 어떤 고민이 있는지 후배들이 먼저 말하기 전에 먼저 대화를 이끌어주셨다"며 "정말 섬세하시고 차분한 카리스마가 있는 분이다. '든든하다'는 단어가 딱 어울리는 사람"이라고 치켜세웠다. 또한 진기주는 이성민에 대해 "한 현장에 있는 것 자체가 어찌 보면 꿈꿔왔던 일 같았다. 연기하시는 모습을 제 눈으로 보는 게 너무 좋았다"고 말했다.마지막으로 진기주는 학교 체벌이나 교권 문제 등 작품이 다루는 민감한 주제에 대한 생각을 묻자 조심스러운 입장을 보였다. 그는 "그 분야에 대한 학식과 지식이 없기 때문에 많은 사람들이 얽혀 있는 문제에 대해 제가 무언가를 제시할 자격이 있다고 생각하지 않는다"며 "전문가가 아니기 때문에 그 문제를 깊이 고민해온 시간과 경험이 쌓여야 이야기할 수 있는 영역이라고 생각한다"고 소신을 밝혔다.이어 "저는 과하지도, 부족하지도 않게 보실 수 있는 작품을 만드는 데 최선을 다하고 싶다"며 "그 작품을 통해 시청자들이 공감하거나 함께 웃을 수 있는 시간을 제공할 수 있다면 그게 가장 큰 의미가 아닐까 싶다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr