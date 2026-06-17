방탄소년단 부산 공연/ 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 자카르타와 불라칸 공연을 추가하며 월드투어 규모를 확대했다.방탄소년단은 17일 오후 2시(이하 현지시간) 팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''의 인도네시아 자카르타 공연과 필리핀 불라칸 공연을 각각 1회씩 추가한다고 밝혔다.자카르타 공연은 당초 오는 12월 26~27일 겔로라 붕 카르노 메인 스타디움(Gelora Bung Karno Main Stadium)에서 열릴 예정이었으나 29일 공연이 추가됐다. 불라칸 역시 내년 3월 13~14일 필리핀 스포츠 스타디움(Philippine Sports Stadium) 공연에 이어 16일 공연을 추가 개최한다. 이에 따라 이번 투어는 총 88회 규모로 늘어났다.이번 투어는 K팝 아티스트의 역대 단일 투어 가운데 최대 규모로 진행되고 있다. 방탄소년단은 여러 도시에서 추가 공연을 확정 중이다. 앞서 미국 탬파, 스탠퍼드, 라스베이거스를 비롯해 페루 리마, 칠레 산티아고, 아르헨티나 부에노스아이레스, 호주 멜버른에서도 각각 1회씩 공연을 추가했다.방탄소년단은 지난 12~13일 부산 아시아드 주경기장에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN'을 열고 약 11만 관객과 만났다. 특히 둘째 날인 13일은 팀의 데뷔 기념일로 의미를 더했다. 이들은 오는 26~27일 스페인 마드리드에서 유럽 투어를 시작한다. 유럽 투어는 5개 도시에서 총 10회에 걸쳐 진행되며 모든 회차가 매진됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr