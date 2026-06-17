김정은이 '파리의 연인' 말투에 대해 억울함을 호소했다./사진=텐아시아DB

김정은이 '파리의 연인' 말투에 대해 억울함을 호소했다./사진제공=MBC

배우 김정은이 최고 시청률 57.6%를 기록한 드라마 ‘파리의 연인’의 비하인드 스토리를 공개하며 억울함을 토로했다.17일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 김정은, 이한위, 솔비, 킹키가 출연하는 ‘숏폼의 연인’ 특집으로 꾸며진다.방송에 앞서 공개된 영상에서 김정은은 최고 시청률 57.6%를 기록하고 전국에 ‘애기야 가자!’ 열풍을 일으켰던 화제작 '파리의 연인'을 언급했다.그는 방영 당시에는 바쁜 촬영 일정으로 인기를 실감하지 못했다며 야외 촬영이 있을 때 사람들이 몰리는 걸 보고 실감하게 됐다고 밝혔다. 특히 신문으로 고공행진하는 시청률을 확인한 그는 “무섭더라고요”라며 그때의 솔직한 심정을 말했다.MC 장도연이 “드라마 인기의 척도는 코미디언의 성대모사였다”라고 말하자, 김정은은 “조금 억울했었다”라고 토로했다. 김정은은 ‘파리의 연인’ 속 여자 주인공이 백마 탄 왕자가 구해주는 실수투성이 캐릭터라고 설명하며, 캐릭터의 에너지를 끌어내기 위해 촬영 전 현장을 한 바퀴 돌며 텐션을 끌어올렸다고 설명했다.김정은은 성대모사로 인기를 끌었던 명대사 속 말투에 대해서도 해명했다. 그는 박신양과의 ‘애기야 가자!’ 장면에 대해 “저는 대사가 없어요”라며 “당시 캐릭터로서의 반응을 연기했던 것”이라고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr