배우 진기주 / 사진제공=넷플릭스

배우 진기주 / 사진제공=넷플릭스

배우 진기주가 표지훈과의 러브라인에 대해 언급했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'에 출연한 배우 진기주와 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '참교육'(연출 홍종찬)은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 드라마다. 진기주는 교권보호국 감독관 '임한림' 역으로 분했다.진기주는 극 후반부 봉근대 역의 표지훈과 미묘한 러브라인을 형성했다. 다만 작품이 학교폭력과 교권 침해 등 묵직한 사회 문제를 다룬 데다, 연애와 거리가 멀어 보였던 두 캐릭터가 갑작스럽게 감정선을 형성하면서 "개연성이 부족하다", "굳이 필요한 설정이었냐"는 반응도 나왔다.이에 대해 진기주는 "두 사람이 각각 누군가에게 설레고 연애하는 게 잘 어울리는 캐릭터들은 아니지 않나. 오히려 그런 조합이라 더 귀엽다고 생각한다"며 "사랑의 감정보다 임한림은 교권국의 나화진만을 바라보는 인물이고 봉근대는 '그냥 퇴근만 빨리하면 돼'라는 인물이었는데 그들이 교권보호국에 스며드는 서사를 보여준다고 생각한다. 현장에서는 칼 같은 사람들이지만 조직 밖에서는 서로 옆에 있는 평범한 사람처럼 느껴지게 하는 장치라고 생각했다"고 설명했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr