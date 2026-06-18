배우 진기주가 표지훈과의 러브라인에 대해 언급했다.
최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'에 출연한 배우 진기주와 만나 이야기를 나눴다.
넷플릭스 시리즈 '참교육'(연출 홍종찬)은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 드라마다. 진기주는 교권보호국 감독관 '임한림' 역으로 분했다.
진기주는 극 후반부 봉근대 역의 표지훈과 미묘한 러브라인을 형성했다. 다만 작품이 학교폭력과 교권 침해 등 묵직한 사회 문제를 다룬 데다, 연애와 거리가 멀어 보였던 두 캐릭터가 갑작스럽게 감정선을 형성하면서 "개연성이 부족하다", "굳이 필요한 설정이었냐"는 반응도 나왔다. 이에 대해 진기주는 "두 사람이 각각 누군가에게 설레고 연애하는 게 잘 어울리는 캐릭터들은 아니지 않나. 오히려 그런 조합이라 더 귀엽다고 생각한다"며 "사랑의 감정보다 임한림은 교권국의 나화진만을 바라보는 인물이고 봉근대는 '그냥 퇴근만 빨리하면 돼'라는 인물이었는데 그들이 교권보호국에 스며드는 서사를 보여준다고 생각한다. 현장에서는 칼 같은 사람들이지만 조직 밖에서는 서로 옆에 있는 평범한 사람처럼 느껴지게 하는 장치라고 생각했다"고 설명했다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'에 출연한 배우 진기주와 만나 이야기를 나눴다.
넷플릭스 시리즈 '참교육'(연출 홍종찬)은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 드라마다. 진기주는 교권보호국 감독관 '임한림' 역으로 분했다.
진기주는 극 후반부 봉근대 역의 표지훈과 미묘한 러브라인을 형성했다. 다만 작품이 학교폭력과 교권 침해 등 묵직한 사회 문제를 다룬 데다, 연애와 거리가 멀어 보였던 두 캐릭터가 갑작스럽게 감정선을 형성하면서 "개연성이 부족하다", "굳이 필요한 설정이었냐"는 반응도 나왔다. 이에 대해 진기주는 "두 사람이 각각 누군가에게 설레고 연애하는 게 잘 어울리는 캐릭터들은 아니지 않나. 오히려 그런 조합이라 더 귀엽다고 생각한다"며 "사랑의 감정보다 임한림은 교권국의 나화진만을 바라보는 인물이고 봉근대는 '그냥 퇴근만 빨리하면 돼'라는 인물이었는데 그들이 교권보호국에 스며드는 서사를 보여준다고 생각한다. 현장에서는 칼 같은 사람들이지만 조직 밖에서는 서로 옆에 있는 평범한 사람처럼 느껴지게 하는 장치라고 생각했다"고 설명했다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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