공개 열애 중인 배우 구교환과 이옥섭 감독. / 사진=텐아시아 DB

공개 열애 중인 배우 구교환과 이옥섭 감독이 공식 행사에 함께 참석한다.쇼박스는 지난 15일 공식 SNS를 통해 영화 '군체'의 GV(관객과의 대화) 일정을 공개했다. 공개된 일정에 따르면 오는 19일 롯데시네마 월드타워에서 진행되는 GV에는 연상호 감독을 비롯해 배우 구교환, 이옥섭 감독이 참석해 관객들과 만날 예정이다.특히 13년째 공개 열애 중인 구교환과 이옥섭 감독이 한 행사에 함께 참석한다는 소식이 전해지며 팬들의 관심이 집중되고 있다. 구교환과 이옥섭 감독은 서울예술대학교 영화과 선후배로 인연을 맺었다. 이후 영화 '4학년 보경이', '메기' 등 여러 작품에서 함께 작업하며 연인이자 동료 창작자로 관계를 이어오고 있다.한편 구교환은 '군체'에서 서영철 역을 맡아 열연했다. '군체'는 의문의 감염 사태로 고립된 공간에서 생존자들이 진화한 감염자들과 사투를 벌이는 이야기를 그린 작품이다. 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '군체'는 지난 13일 오전 기준 누적 관객 수 500만 명을 돌파했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr