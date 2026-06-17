구혜선 / 사진 = 구혜선 SNS

배우 구혜선이 착시 부른 단발 헤어로 금잔디 비주얼을 재현했다.17일 구혜선은 자신의 SNS에 "편안한 요가 자세"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 구혜선의 라이프웨어 브랜드 화보 사진이 담겼다. 사진 속 구혜선은 따뜻한 분위기의 스튜디오를 배경으로 부드러운 소재의 네이비톤 후드 톱을 입고 털털한 매력을 발산했다.특히, 그의 헤어 스타일 연출이 눈길을 끌었다. 사진 속 그는 얼굴을 겨우 덮을 기장의 머리만 남겨두고 나머지는 어깨 뒤로 넘겨 마치 파격적인 단발컷에 도전한 것 같은 착시를 불러 일으켰다. 오랜 시간 긴 기장의 머리를 고수해온 그는 이번 독특한 헤어 연출로 드라마 '꽃보다 남자' 속 '금잔디' 역 특유의 러블리함을 자아냈다.해당 사진을 접한 팬들은 "점점 어려지네. 아직도 얼굴에 금잔디가 남아있네", "역시 얼짱 출신은 다르다" 등 그의 역대급 동안 비주얼에 감탄을 표했다.한편, 구혜선은 1984년생으로 올해 35세다. 그는 데뷔 전인 2000년대 초반 온라인 상에서 '얼짱'으로 이름을 알린 바 있다. 이후 2004년 MBC '논스톱5'로 연기에 입문한 그는 드라마 '서동요', '열아홉 순정', '꽃보다 남자'에 출연해 대중적 인기를 얻었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr