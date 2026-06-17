황정음 / 사진 = 황정음 유튜브 채널

황정음 / 사진 = 황정음 유튜브 채널

배우 황정음이 남다른 씀씀이를 자랑했다.17일 유튜브 채널 '황정음'에는 '애들 케어 축복이 끝이 없는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 황정음은 집안 곳곳의 살림살이를 소개하는 시간을 가졌다.이날 황정음은 "왜 살림이 이렇게 제각각이냐"는 제작진에 "이게 정리 된 거다. 제대로 보셔라"라며 당황을 감추지 못했다. 이어 그는 "2층은 다르다. 보면 놀랄 거다"라며 제작진과 함께 다른 방의 청결 상태를 확인하러 나섰다.그는 잘 정돈된 옷방을 소개하면서 옷장 한 편에 방치된 애장품이 있다고 말문을 열었다. 이어 황정음은 수십 개의 에코백을 들고 나와 놀라움을 안겼다. 그는 "요즘에 명품 이런 거 아예 안 하고 다 에코백(을 쓴다)"며 "에코백이 너무 편하다. 솔직히 명품백 무겁다. 이거 다 만 원, 2만 원 하는 건데 엄청 가볍다"고 말해 소탈한 매력을 더했다.황정음은 "나이 들면 몸이 힘드니까 가볍고 편하고 실용적인 걸로 바뀌는 것 같다"며 "보여지는 멋이 아니라 실용성이 중요하다"고 덧붙였다. 이어 그는 스탭들에게 라탄백을 종류별로 한 개씩 선물하며 훈훈함을 더했다. 그러면서도 그는 "그런데 종류 하나씩은 내가 가져야 된다. 내가 아직 욕심이 안 사라졌다"며 너스레를 떨었다.한편, 자신이 지분 100%를 소유한 가족법인의 회삿돈 43억여 원을 횡령해 가상화폐에 투자한 혐의로 기소돼 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr