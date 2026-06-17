'악몽' 티저 영상이 공개됐다./사진제공=SBS

'악몽' 티저 영상이 공개됐다./사진제공=SBS

김남길이 ‘악몽’으로 돌아온다.오는 2027년 첫 방송되는 SBS 새 드라마 ‘악몽’은 법으로 처벌할 수 없는 악인들을 감옥이 아닌 악몽에 가두는 자경단의 정의 구현을 담은 드라마다. 드라마 ‘열혈사제’ 시리즈와 ‘악의 마음을 읽는 자들’을 통해 ‘SBS 연기대상’에서 두 차례 대상을 수상했던 김남길의 차기작으로 관심으로 모으고 있다.공개된 '악몽'의 스페셜 티저 영상 속에는 위험한 형사 김태이 캐릭터에 녹아든 김남길의 서늘한 카리스마가 담겼다.야경이 반짝이는 도시 한복판을 배경으로 시작된 티저 영상은 곳곳에서 벌어지고 있는 사건, 사고들을 언급한다. 묻지마 강력 범죄부터 산업 재해까지 무고한 사람들의 일상은 무너졌지만, 죄를 저지른 이들은 심신미약 등의 이유로 죗값도 치르지 않고 있다.차마 눈을 뜰 수 없을 만큼 처참한 사건 현장을 둘러보는 형사 김태이(김남길 분)의 눈빛에는 복잡미묘한 감정이 서려 있다. “누군가의 일상을 짓밟아놓고 니들은 오늘도 두 발 뻗고 자겠지”라는 내레이션에서도 법망을 빠져나간 악인들을 향한 김태이의 분노가 느껴진다.특히 “그래서 우리가 오늘 찾아갈 거야, 니들의 꿈속으로”라는 김태이의 선전포고는 악인들을 처벌하는 그만의 응징 방법을 궁금하게 만든다. 현실의 법망으로는 가둘 수 없는 범죄자들에게 어떤 방식으로 벌을 줄지, 범죄자들에게 지옥을 선사할 김태이의 한 방에 이목이 집중된다.‘악몽’ 측은 "단순히 사적 제재의 통쾌함만을 보여주는 것이 아닌, 자신을 희생해서라도 누군가를 구하고자 하는 깊은 인간애와 그 너머의 이야기까지 담아낼 예정"이라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr