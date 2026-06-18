배우 진기주 / 사진제공=넷플릭스

배우 진기주 / 사진제공=넷플릭스

배우 진기주가 연기 호불호에 대해 언급했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'에 출연한 배우 진기주와 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '참교육'(연출 홍종찬)은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 드라마다. 진기주는 교권보호국 감독관 '임한림' 역으로 분했다.진기주가 연기한 임한림 캐릭터는 공개 후 시청자들 사이에서 적지 않은 화제를 모았다. 특전사 출신으로 독특한 말투와 과장된 듯한 행동, 예측 불가능한 성격을 두고 "개성을 잘 살렸다" 는 호평과 "다소 어색하다"는 평가가 엇갈리며 호불호가 갈렸다.이에 대해 진기주는 "임한림이라는 캐릭터의 기본값은 전체 대본 리딩 전에 감독님, 4인방 배우들과 함께 연습하는 과정에서 (이)성민 선배님의 아이디어로 시작됐다"며 "특전사 출신 인물을 구현해야 했기 때문에 관련 영상을 정말 많이 봤다. '강철부대' 같은 예능과 다큐멘터리를 반복해서 시청했다"고 말했다.이어 진기주는 "처음에는 특전사 분들이 내는 기합 소리가 굉장히 낯설었다. 거의 포효처럼 느껴졌고, 사람 소리라기보다 짐승의 울음처럼 들릴 정도였다"며 "처음 '강철부대'를 볼 때는 패널들이 놀라거나 웃는 리액션에 더 눈길이 갔다"고 털어놨다.다만 그는 "계속 보다 보니 그 소리가 어디에서 나오는지 이해하게 됐다. 인간의 한계를 넘어서는 훈련과 자기 자신과의 싸움 속에서 나오는 소리라고 느껴졌고, 그 지점에서 존경심이 생겼다"고 설명했다.그러면서 "임한림 역시 수년간 특전사 생활을 했고, 전역 직후 곧바로 감독관이 된 인물이라고 생각했다. 아직 군인의 색이 빠지지 않은 상태라고 생각했고, 제가 특전사 분들을 보며 받았던 영감과 존경심을 캐릭터에 그대로 담아보려고 했다"고 덧붙였다.연기 호불호에 따른 부정적인 반응에 속상하지 않았냐는 질문에 진기주는 "다양한 생각은 언제든 존재한다고 생각한다. 그런 반응 자체도 의미 있다고 생각한다"고 담담하게 말했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr