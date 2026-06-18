'편스토랑' 장민호가 이수연을 위해 요리를 만든다. / 사진=텐아시아DB

장민호가 이수연의 노래를 듣고 감탄한다. / 사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

가수 장민호가 '신상출시 편스토랑'에서 조카뻘인 13살 이수연을 위한 요리를 선보였다.18일 방송되는 KBS 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 장민호가 13세 트로트 요정 이수연에게 호마카세를 대접한다. 삼촌 장민호와 조카 이수연의 만남이 시청자들의 기대를 모으고 있다.장민호는 오랜만에 자신의 집을 찾은 이수연을 반갑게 맞이했다. 이수연은 지난해 호마카세를 방문한 지 1년 만에 장민호를 찾아왔다. 장민호는 이수연의 최애 식재료를 활용한 호마카세를 준비했다. 호마카세에서 빠질 수 없는 시그니처 불쇼 퍼포먼스도 놓치지 않았다. 이수연의 최애 식재료를 본 장민호가 "왜 이걸 좋아하지?"라고 당황하는 모습으로 식재료의 정체에 궁금증이 쏠렸다.장민호 삼촌의 고객 맞춤 호마카세에 이수연은 신나는 먹방으로 화답했다. 장민호는 "말도 예쁘게 한다"며 입이 마르도록 이수연을 칭찬했다.장민호는 할머니, 할아버지를 위해 요리를 대접하고 싶다는 이수연을 위해 일일 요리 선생님을 자처했다. 이때 장민호가 이수연을 위해 준비한 특별한 선물이 공개되자 '편스토랑' 출연진은 "다정하다", "이런 삼촌이 어디 있나" 등 감탄을 쏟아냈다. 선물의 정체는 방송을 통해 확인할 수 있다.'편스토랑'은 매주 목요일 밤 10시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr