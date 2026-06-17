티파니 영이 아름다운 미모로 눈길을 끌었다. / 사진=태그호이어 SNS 캡처

소녀시대 티파니 영이 우아한 미모를 뽐낸 가운데, 남편 변요한의 애정 표현이 눈길을 끌었다. 화이트 드레스를 입은 티파니 영은 인형 같은 비주얼에 변요한은 댓글로 하트 이모티콘을 남겨 아내를 향한 애정을 표현했다.시계 브랜드 태그호이어는 17일 공식 SNS에 "배우이자 뮤지컬 배우, 가수로 활약하고 있는 티파니 영"이라고 소개하며 브랜드 행사에 참석한 티파니 영 사진을 게시했다.공개된 사진 속 티파니 영은 어깨 라인을 드러낸 화이트 미니 드레스를 입고 우아한 분위기를 자아내고 있다. 부드러운 웨이브 헤어와 은은한 미소가 어우러지며 청순하면서도 고급스러운 매력을 발산한다.노을이 내려앉은 도심 풍경을 배경으로 카메라를 응시하는 티파니 영의 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 시선을 사로잡는다. 특히 왼손 네 번째 손가락에 낀 반짝이는 반지는 티파니 영의 미모를 더욱 아름답게 한다.댓글창에 남편 변요한이 공식 계정을 통해 하트 이모티콘(❤️)을 달아 눈길을 끌었다. 이에 티파니 영도 공식 계정을 통해 같은 하트 이모티콘으로 화답하며 달달한 분위기를 더했다.티파니 영은 지난 2월 변요한과 혼인신고를 하며 부부가 됐다. 결혼식은 아직 올리지 않았다. 소녀시대 1호 유부녀가 된 티파니 영은 최근 예능에서 "이 사람과 함께하면 좋겠다는 생각에 가게 되더라"며 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr