이상민 / 사진=텐아시아 DB

이상민이 출연자들의 마음에 공감했다. / 사진 제공 : 채널A ‘하트시그널5’ 방송 캡처

이상민이 출연자들의 마음에 공감했다.이상민은 지난 16일 방송된 채널A '하트시그널5'에 출연했다. 이날 이상민은 지난 '닉네임 데이트'를 통해 자신의 마음을 담백하게 표현한 최소윤을 향해 감탄했다. 그는 "내가 지금까지 봐 왔던 사람 중에 가장 쓸데없는 말을 안 하는 사람"이라며 호감을 표했다. 특히 이상민은 김민주가 김성민에게 마음을 쏟아붓는 모습을 보고는 "평생 이런 사랑을 못 받고 죽는 경우도 있어" 라며 진심의 가치를 거듭 강조했다.그런가 하면 이상민은 박우열이 지난번 강유경과 단둘이 영화 데이트를 했던 일을 두고 뼈 있는 일침을 받자, 이상민은 충격을 감추지 못하고 벌떡 일어나 스튜디오를 배회했다. 급기야 세트장 내 엘리베이터에 탑승해 인사를 건네며 조퇴를 시도하기도 했다.한편 이상민은 김서원의 매력에 푹 빠진 최소윤을 보고 "안 반할 수 없지"라면서도 김서원이 아직 최소윤의 속마음을 전혀 모른다고 확신했다. 이상민은 최소윤이 다른 사람과의 데이트에 대해 그저 좋았다고만 대답했던 점을 정확히 포착했다. 또한 "나는 서원의 얼굴을 읽을 수 있다"며 입주자들의 복잡미묘한 심리 전선을 꿰뚫었다.한편 '하트시그널5'는 매주 화요일 밤 10시 채널A에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr