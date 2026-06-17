타블로, 하루 / 사진= 강혜정 SNS

그룹 에픽하이 멤버 타블로가 사춘기 시절 반항 한 번 한 적 없는 딸 하루에 감사를 전했다.16일 유튜브 채널 '타블로'에는 '어떻게 살아야 잘 사는 걸까요?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 타블로는 고민 상담 콘텐츠를 진행했다. 이날 한 팬은 "14살 아이가 있는데 온통 반항 뿐이다. 인생에 이렇게 힘든 시기가 모두 있는데 인류는 어떻게 살아남은 거냐"며 자녀의 사춘기에 대한 고민을 털어놓았다.타블로는 "'요즘 애들' 때문에 힘들다는 거냐. 원래 어른들이 젊은 세대에 불만을 표현하는 건 예전부터 반복돼 온 얘기"라며 "우리도 한 때는 그랬고 저 역시 14살 때는 짜증 내는 아이였다"고 말문을 열었다. 이어 그는 "사춘기 반항은 자연스러운 성장 과정"이라며 "이를 지나치게 걱정할 필요는 없다"고 위로를 건넸다.그러면서도 타블로는 "솔직히 나는 비교적 편하게 아이를 키우고 있어 조언을 하기엔 조심스럽다"며 "가끔 짜증을 내긴 하지만 다른 또래에 비하면 상당히 얌전한 편"이라고 설명했다. 그는 "(하루가) 현재 16세인데 거의 다툴 일이 없다. 어느 선까지 행동해야 하는지 스스로 잘 알고 있다"며 "정말 복 받은 부모라는 생각이 든다"고 고마움을 표했다.앞서, 타블로의 딸 하루 양은 현재 고등학생으로 미국 대학 입학시험을 준비하며 우수한 학업 역량을 보이고 있는 것으로 알려졌다. 이 밖에도 하루 양은 최근 타블로와 함께 영화 '너바나 더 밴드'의 번역 작업을 하거나 그룹 키키와 라이즈의 수록곡 작사에 참여하는 등 각종 분야에서 남다른 감각을 보이며 화제를 모은 바 있다.한편, 타블로는 2009년 배우 강혜정과 결혼해 이듬해 딸 하루 양을 품에 안았다. 이후 세 사람은 2013년 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 현실 육아와 단란한 일상을 공개해 큰 사랑을 받았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr