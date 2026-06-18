노홍철이 공식 행사에 참석했다/./사진=텐아시아DB

신현빈 PD가 '놀러코스터'를 통해 놀이공원을 소재로 한 색다른 여행 예능을 선보인다./사진제공=MBC

신현빈 PD가 '놀러코스터'를 통해 놀이공원을 소재로 한 색다른 여행 예능을 선보인다.오는 21일 밤 9시 10분 첫 방송 되는 MBC 신규 예능 프로그램 '놀러코스터'는 상상을 초월하는 괴짜 테마파크부터 현지인만 아는 로컬 놀이공원까지 전 세계의 다양한 놀이공원과 놀이기구를 탐방하는 리얼리티 여행 예능이다.중력을 거스르는 초고속 롤러코스터부터 이색 테마를 앞세운 놀이공원까지 다채로운 공간을 찾아 나서는 가운데, 여행의 일부로 소비되던 놀이공원을 전면에 내세웠다는 점에서 관심을 끌고 있다. 특히 신현빈 PD가 직접 기획 의도와 섭외 비하인드, 관전 포인트를 공개해 기대를 더 했다.신현빈 PD는 프로그램의 출발점에 대해 "노홍철 씨와 그동안 다녀왔던 여행 이야기를 나눴는데 유독 '놀이공원' 이야기할 때 어린아이처럼 즐거워했다"며 "그 모습을 보면서 놀이공원이야말로 동심으로 돌아갈 수 있는 시간 여행지가 아닐까 생각했다. 이제껏 보지 못했던 독특한 놀이공원들을 여행하며 일상에 지친 어른들에게 동심의 낭만, 순수한 즐거움을 선물하겠다는 마음으로 '놀러코스터'를 기획하게 됐다"고 설명했다.놀이공원 선정 기준도 공개했다. 그는 "놀이공원에서 어떤 기구를 타는 것에만 주목하기보다는 놀이공원 자체가 가진 스토리에 집중했다"며 "세계 타이틀을 가졌거나 테마와 위치, 운영 방식이 독특한 놀이공원 등 각 장소가 지닌 매력을 다양하게 보여주고 싶었다"고 말했다. 이러한 고민 끝에 특색 있는 테마파크들이 선정됐고, 멤버들은 일주일 동안 무려 6개의 테마파크를 방문했다.'놀러코스터'는 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀의 조합으로도 화제를 모으고 있다. 신현빈 PD는 "노홍철 씨를 중심으로 자연스러운 케미스트리를 낼 수 있는 빠니보틀 씨를 섭외하면서 원정대의 기본 틀을 완성했다"고 회상했다.최강록에 대해서는 "'내 안에도 광인이 있다'고 말했는데, 놀이공원 오픈런을 하고 신상 놀이기구가 생기면 바로 탈 만큼 놀이공원을 좋아했다"며 "바쁜 일상에 광인의 모습을 숨기고 살아온 최강록 셰프가 마치 재야의 롤러코스터 고수처럼 보였다. 그런 면이 프로그램과 잘 맞았다"고 밝혔다. 이어 "고경표 씨는 미국과 일본의 다양한 놀이공원을 찾아다니는 '놀친자'이기도 하고 꾸밈없이 인간적인 매력을 가진 사람이라 이번 여행과 잘 어울릴 것 같았다"고 덧붙였다.신현빈 PD는 프로그램의 관전 포인트로 멤버들의 시너지를 꼽았다. 그는 "극 E 성향의 노홍철 씨와 극 I 성향의 최강록 셰프는 성향은 정반대지만 '테마파크를 향한 순수한 열정'이라는 지향점은 같다"며 "노홍철 씨가 끊임없이 에너지를 쏟아내며 최강록 셰프를 흔들면, 최강록 셰프도 어색해하면서 자신만의 방식으로 광기를 보여준다. 두 사람이 과연 친해질 수 있을지, 이들의 밀당 서사를 집중해서 보시면 좋겠다"고 관전 포인트를 짚었다.노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀의 유쾌한 놀이공원 투어를 담은 '놀러코스터'는 오는 21일 밤 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr