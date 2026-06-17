카엘이 '김부장'을 통해 연기에 도전한다. / 사진제공=판타지오

그룹 루네이트 카엘이 '김부장'에서 소지섭의 딸과 케미를 보여준다.카엘은 오는 26일 첫 방송되는 SBS 드라마 '김부장'에서 김남훈 역을 맡아 시청자들을 만난다.'김부장'은 동명의 네이버 웹툰을 각색한 작품이다. 세상에서 가장 평범한 아빠가 실종된 딸을 되찾기 위해 세상에서 가장 위험한 남자가 되어 싸우는 액션 드라마다. 배우 소지섭이 주인공 김부장 역을 맡았다.카엘이 맡은 김남훈은 송인고등학교 배구부의 유망주로, 훈훈한 외모와 뛰어난 피지컬을 지닌 인물이다. 남훈은 김부장의 딸인 민지(서수민 분)와 은근한 케미로 10대의 풋풋한 설렘을 선사할 예정이다.'김부장'을 통해 데뷔 후 첫 연기에 도전하게 된 카엘은 무대에서 보여주지 않았던 새로운 모습을 선보일 예정이다. '김부장'은 오는 26일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.카엘이 속한 루네이트는 7월 컴백을 확정하고 새 앨범 준비에 박차를 가하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr