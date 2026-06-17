/사진 =XMF 조직위원회

한국과 일본을 대표하는 아티스트들이 한자리에 모이는 음악 축제가 열린다.XMF 조직위원회(위원장 데이비드 임)는 오는 10월 3~4일 인천에서 ‘XMF 2026’(Xnterstellar Music Festival 2026, 엑센터스텔라 뮤직 페스티벌 2026)을 개최한다고 밝혔다.‘XMF 2026’은 XMF 조직위원회와 NPO 법인 일한문화교류회가 공동 주최하는 국제 교류 페스티벌이다. 일본 문화·엔터테인먼트산업진흥협회(CEIPA)와 일본음악제작자연맹(FMPJ)이 처음으로 공식 후원에 참여한다. 한국과 일본을 대표하는 밴드와 아티스트 22팀이 이틀간 무대에 오른다.페스티벌명 ‘Xnterstellar’(엑센터스텔라)는 ‘X’(엑스)와 ‘Interstellar’(인터스텔라)를 결합한 이름이다. ‘X’는 교차와 연결, 확장을 상징한다. 서로 다른 음악적 배경과 감성이 한 축제 안에서 만나 새로운 가능성을 만든다는 의미를 담았다.데이비드 임 조직위원장은 “XMF는 한일 양국이 함께 키워 가는 공동 브랜드”라며 “일회성 공연이 아닌, 두 나라 음악 산업이 함께 만들어 가는 지속 가능한 문화 생태계 플랫폼으로 발전시키고자 한다”고 밝혔다. 이어 “이러한 취지를 이어 내년 7월 3~4일 일본에서도 페스티벌을 선보일 계획”이라고 덧붙였다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr