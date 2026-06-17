/사진 = 스페이스 보헤미안 제공

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밴드 넬(NELL)이 새 음악으로 돌아온다.넬은 17일 오후 6시 각종 음악사이트를 통해 정규 10집 앨범 ‘X’를 발표한다. 정규 앨범으로는 약 5년 만의 신작이자 데뷔 이후 열 번째 작품이다. 총 11개 트랙으로 구성된 앨범명 ‘X’는 로마 숫자 10을 뜻하는 동시에, 특정 의미로 규정되지 않는 미지수의 상징을 담고 있다.‘X’는 4년여의 제작 과정을 거쳐 완성됐다. 최근 작업한 곡부터 약 20년 전 처음 구상한 곡을 현재의 사운드로 새롭게 편곡한 작품까지 담겼다. 얼터너티브 록, 모던 록, 슈게이징, 오케스트레이션 등 다양한 음악적 접근 속에서도 넬 특유의 정서가 앨범 전반을 관통한다.타이틀곡 ‘Sweet Delusion’(스위트 델루전)은 넬이 처음으로 브라스 세션 녹음을 도입한 곡이다. 강렬한 얼터너티브 록 사운드와 한층 공격적인 에너지로 이번 앨범의 확장된 음악적 스펙트럼을 보여준다.타블로가 피처링으로 참여한 ‘Loser’s Recipe’(루저스 레시피)는 넬의 첫 피처링 곡이다. 이 외에도 ‘Only One’(온리 원), ‘Don’t Let Me Go’(돈트 렛 미 고), ‘Blue Eyes’(블루 아이즈), ‘VAMP’(뱀프) 등 각기 다른 정서와 사운드를 지닌 트랙들이 앨범을 채운다. 앞서 공개된 싱글 ‘상실의 관성’과 EP ‘X : 3 / ?’ 수록곡도 후반부에 배치됐다.넬은 이번 앨범을 CD 대신 고음질 마스터 파일을 담은 USB 형태로 선보인다. 제작 과정과 멤버들의 생각을 담은 에세이북도 발간한다.넬은 “10집이라서 특별하다기보다, 늘 그래왔듯 이전 앨범보다 더 좋은 앨범을 만들고 싶었다. 다만 한국에서 30년 가까이 활동하며 정규 앨범 10장을 발표할 수 있었다는 사실은 감사하고 뿌듯한 일”이라고 전했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr