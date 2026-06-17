배우 김민하가 한층 더 야윈 근황을 공개했다. / 사진=텐아시아 DB, 김민하 인스타그램 캡처

배우 김민하가 한층 야윈 근황을 공개했다.김민하는 지난 15일 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 노란색 슬리브리스 상의와 스커트를 착용한 채 여유로운 일상을 즐기고 있는 모습이다.특히 체중 감량으로 더욱 도드라진 직각 어깨와 무릎뼈가 눈길을 끌었다. 한층 마른 모습에 일부 누리꾼들은 "살을 너무 많이 뺀 것 같다", "너무 말라 보여 걱정된다", "건강 관리 잘하길 바란다" 등의 반응을 보였다.김민하의 체중 감량은 차기작을 위한 것으로 알려졌다. 그는 넷플릭스 영화 '우리 태양을 흔들자'에서 시한부 판정을 받은 여주인공 역을 맡아 캐릭터를 보다 사실적으로 표현하기 위해 약 9kg을 감량한 것으로 전해졌다.한편 김민하는 2022년 공개된 드라마 '파친코'에서 젊은 선자 역을 맡아 깊이 있는 연기로 주목받았다. 그는 순수하면서도 강인한 선자의 삶을 섬세하게 그려내며 글로벌 시청자들에게 강한 인상을 남겼다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr