영탁이 지승현을 위해 출격한다./사진제공=KBS

영탁이 지승현을 위해 출격한다./사진제공=KBS

지승현 절친 영탁이 등장한다.오는 18일 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 ‘5도 2촌’의 꿈을 실현 중인 지승현의 밀양살이 두 번째 이야기가 공개된다.이날 지승현과 영탁의 남다른 인연이 공개된다. 지승현은 장모님의 부탁으로 참석한 마을 회의에서 노래까지 부른다. 이때 어르신들의 아이돌 영탁이 깜짝 등장한다.영탁은 마을 어르신들을 위해 마이크를 잡고 히트곡 퍼레이드를 펼친다. 첫 소절부터 귀가 뻥 뚫리고 속이 탁 트이는 노래로 마을회관을 순식간에 콘서트장으로 만든다.지승현과 영탁의 남다른 인연도 공개된다. 밀양까지 한걸음에 달려온 영탁은 “승현이 형(지승현)이 부르면 지구 끝까지라도 간다”라며 지승현과의 끈끈한 의리를 강조한다. 알고 보니 2살 차이인 두 사람은 고향 안동의 고교 선후배 사이라고. 두 사람은 이날 소문난 절친답게 쿵 하면 짝 하는 ‘안동 형제’의 최강 티키타카를 뽐낸다.지승현은 영탁을 위해 꿀맛 ‘시골 밥상’을 대접한다. 영탁이 엄지척을 세운 지승현의 요리는 이날 10시 방송되는 ‘신상출시 편스토랑’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr