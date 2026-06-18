지승현 절친 영탁이 등장한다.
오는 18일 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 ‘5도 2촌’의 꿈을 실현 중인 지승현의 밀양살이 두 번째 이야기가 공개된다.
이날 지승현과 영탁의 남다른 인연이 공개된다. 지승현은 장모님의 부탁으로 참석한 마을 회의에서 노래까지 부른다. 이때 어르신들의 아이돌 영탁이 깜짝 등장한다.
영탁은 마을 어르신들을 위해 마이크를 잡고 히트곡 퍼레이드를 펼친다. 첫 소절부터 귀가 뻥 뚫리고 속이 탁 트이는 노래로 마을회관을 순식간에 콘서트장으로 만든다.
지승현과 영탁의 남다른 인연도 공개된다. 밀양까지 한걸음에 달려온 영탁은 “승현이 형(지승현)이 부르면 지구 끝까지라도 간다”라며 지승현과의 끈끈한 의리를 강조한다. 알고 보니 2살 차이인 두 사람은 고향 안동의 고교 선후배 사이라고. 두 사람은 이날 소문난 절친답게 쿵 하면 짝 하는 ‘안동 형제’의 최강 티키타카를 뽐낸다.
지승현은 영탁을 위해 꿀맛 ‘시골 밥상’을 대접한다. 영탁이 엄지척을 세운 지승현의 요리는 이날 10시 방송되는 ‘신상출시 편스토랑’에서 공개된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
오는 18일 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 ‘5도 2촌’의 꿈을 실현 중인 지승현의 밀양살이 두 번째 이야기가 공개된다.
이날 지승현과 영탁의 남다른 인연이 공개된다. 지승현은 장모님의 부탁으로 참석한 마을 회의에서 노래까지 부른다. 이때 어르신들의 아이돌 영탁이 깜짝 등장한다.
영탁은 마을 어르신들을 위해 마이크를 잡고 히트곡 퍼레이드를 펼친다. 첫 소절부터 귀가 뻥 뚫리고 속이 탁 트이는 노래로 마을회관을 순식간에 콘서트장으로 만든다.
지승현과 영탁의 남다른 인연도 공개된다. 밀양까지 한걸음에 달려온 영탁은 “승현이 형(지승현)이 부르면 지구 끝까지라도 간다”라며 지승현과의 끈끈한 의리를 강조한다. 알고 보니 2살 차이인 두 사람은 고향 안동의 고교 선후배 사이라고. 두 사람은 이날 소문난 절친답게 쿵 하면 짝 하는 ‘안동 형제’의 최강 티키타카를 뽐낸다.
지승현은 영탁을 위해 꿀맛 ‘시골 밥상’을 대접한다. 영탁이 엄지척을 세운 지승현의 요리는 이날 10시 방송되는 ‘신상출시 편스토랑’에서 공개된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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