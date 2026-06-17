그룹 방탄소년단의 멤버 진의 친형이 공개돼 화제다. / 사진=텐아시아 DB, '정준하하하' 유튜브 영상 캡처

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 진의 친형 김석중 씨가 방송인 정준하의 지인으로 소개돼 화제를 모으고 있다.지난 16일 유튜브 채널 '정준하하하'에는 '정준하 아니면 모을 수 없는 주나투어 멤버들과 무더위를 날려 버릴 가평의 쿨스팟 1박 2일 코스'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 정준하가 지인들과 함께 가평으로 여행을 떠나는 모습이 담겼다.본격적인 여행을 떠나기 전, 정준하는 버스에 함께 탑승한 지인들을 소개했다. 전통주 소믈리에 전진아 박사, 셰프 명현지, 가수 정기고, 댄서 제이블랙 등 다양한 인물들이 여행에 함께했다.특히 진의 친형 김석중 씨가 등장해 이목을 집중시켰다. 정준하는 그를 소개하며 "이 사람은 동생이 BTS 진이다. 고기 굽기 담당"이라고 말했고, 김석중 씨는 카메라를 향해 미소를 지으며 인사했다. 동생 진을 닮아 훈훈한 외모가 눈길을 끌었다.한편 김석중 씨는 식당을 운영 중인 것으로 알려져 있다. 앞서 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 배재훈 셰프는 자신이 컨설팅한 식당들을 소개하며 "BTS 진 친형이 운영하는 레스토랑도 제가 컨설팅해서 살렸다"고 언급한 바 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr