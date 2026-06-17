개그우먼 미자가 환한 미소를 보이고 있다. / 사진=미자 SNS

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개그우먼 미자가 결혼 전 소개팅 일화를 털어놨다.미자는 지난 16일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요'(이하 '무물') 시간을 가졌다.한 누리꾼은 미자에게 "언니 소개팅 썰..?"이라며 일화를 들려달라고 말했다. 이에 미자는 "너무 옛날이라 기억도 안 난다"면서도 "'개그맨이라고 들었는데 얼굴을 처음 본다. 어디에 나오냐, 먹고 살 수 있냐'는 얘기를 했던 사람이 떠오른다"고 언급했다.이어 미자는 해당 인물이 "모아둔 돈은 있냐" 등 현실적인 질문을 쏟았음을 밝히며 "실제 당시 생활이 힘들었을 때라 그 앞에서 펑펑 울다가 나왔다"고 덧붙였다.한편 미자는 1984년생으로 올해 나이 41세다. 배우 장광과 전성애 부부의 딸이다. 6살 연상의 개그맨 김태현과 2022년 결혼했으며, 현재 홈쇼핑을 비롯해 개인 유튜브 채널 및 SNS로 누리꾼들과 소통하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr