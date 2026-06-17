소지섭이 '김부장'에서 사라진 딸의 행방을 추적한다. / 사진제공=SBS '김부장'

'김부장'이 3차 티저를 공개했다. / 사진제공=SBS '김부장'

소지섭이 '김부장'에서 딸을 찾기 위해 살벌한 선전포고를 날렸다.17일 SBS 드라마 '김부장'의 3차 티저가 공개됐다. '김부장'은 오는 26일 첫 방송을 앞두고 있다. 소지섭, 최대훈, 윤경호 등이 출연한다.공개된 3차 티저는 평소처럼 퇴근하던 김부장(소지섭 분)의 모습으로 시작된다. 김부장은 성한수(최대훈 분), 박진철(윤경호 분)과 술자리를 하며 즐거운 시간을 보낸다. 성한수는 "언제까지 그렇게 딸내미만 바라보면서 살 거냐고"라고 말한다. 이어 김부장의 딸 민지(서수민 분)가 친구들에게 괴롭힘을 당하는 장면이 나온다. 학교로 뛰어간 김부장은 "아이를 혼자 키우다 보니 부족한 점이 많습니다. 용서를 부탁드립니다"라며 무릎을 꿇는다. 민지는 "아빠는 왜 내 말 안 믿어?"라며 눈물을 흘리고 이 말을 마지막으로 사라진다.절망에 빠진 김부장은 딸의 행방을 추적한다. 주먹과 도끼를 이용한 액션을 쏟아내며 괴한들에게 "내 딸이 살아있다고 믿으니까 살려두는 거야"라고 말하며 긴장감을 높인다. 김부장은 "그게 아니면 전부 죽어"라는 선전포고 뒤 총구를 장전한다.주강찬(주상욱 분)이 "민지라는 아이가 어디론가 사라졌고 그 아이의 아버지가 찾아다니고 있다"라는 말에 흥미로운 표정을 지어 호기심을 자아낸다. 게다가 "죽은 줄 알았던 놈이 귀신이 돼서 나타났고만 기래"라고 하는 말 뒤로 잠수복을 입은 박강성(김성규 분)이 나타나고, 김부장의 동료로 알려져 있던 상아(손나은 분)가 박강성과 칼을 들고 혈투를 벌여 궁금증을 유발한다.'김부장'은 오는 26일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr