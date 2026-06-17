박성광의 아내 이솔이가 카메라를 응시하고 있다. / 사진=이솔이 SNS

사진=이솔이 SNS

영화감독 겸 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 건강에 각별히 신경 쓰는 루틴을 공유했다.이솔이는 지난 16일 자신의 인스타그램 스토리에 "나의 하루 끝 하는 일"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이솔이가 브로콜리를 세척하기 위해 한가득 준비한 모습. 특히 이솔이는 브로콜리를 먹는 이유에 대해 "항암 야채 찌기"라고 언급해 보는 이들의 안타까움을 자아냈다.한편 이솔이는 박성광과 2020년 8월 백년가약을 맺었다. 당시 제약회사 10년 차였던 이솔이는 과거 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 빼어난 미모로 대중에 눈도장을 찍었었다. 그는 지난해 2세가 없는 이유를 해명하며 여성 암 투병 사실을 고백했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr