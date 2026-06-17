장동민이 '구해줘 홈즈'에서 아빠 취향으로 꾸며진 집을 보고 놀라워한다. / 사진제공=MBC

'구해줘 홈즈'는 매주 목요일 밤 10시에 방송된다. / 사진제공=MBC

장동민이 '구해줘! 홈즈'에서 아빠 취향으로 채워진 집을 보고 놀라워한다.오는 18일 방송되는 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'에서는 한 집에서 가족들이 각자의 공간을 어떻게 나눠 쓰고 있는지 살펴본다.유부남 대표 코미디언 장동민과 배우 임형준, 미혼 대표 코미디언 김지유가 출격한다. 세 사람은 가족들의 공간 활용법을 알아보기 위해 임장에 나선다.'구해줘! 홈즈'의 공식인 '유부남에게 허락된 유일한 공간은 화장실'에 반대되는 집이 공개된다. 현관문을 여는 순간부터 집주인 아빠의 취향이 강렬하게 보이는 것은 물론 집 안 곳곳이 그의 수집품과 애장품으로 채워져 있어 시선을 사로잡는다. 반면 엄마의 흔적은 안방 화장대 주변에서만 겨우 발견된다. 장동민은 "이건 세트를 만든 거다"라며 아빠 입장에서 끝까지 현실을 부정해 웃음을 자아낸다.슬하에 1남 1녀를 둔 장동민은 집 안에서 자신의 공간 지분은 2~3% 정도밖에 되지 않는다고 밝힌다. 그는 "변기 위 정도가 내 자리"라고 토로한다. 임형준 역시 결혼 후 화장실이 유일한 개인 공간이 됐다고 고백해 유부남들의 공감을 얻을 예정이다.쌍둥이 아들을 키우는 가족의 집을 찾은 세 사람은 예상 외로 깔끔하게 정돈된 공간에 놀란다. 아이들이 생활하는 집이라고는 믿기 어려울 만큼 실용성과 인테리어 감각까지 갖춘 모습으로 시선을 사로잡는다. 여기에 아이들의 눈높이에 맞춘 수납과 동선 설계가 집 곳곳에 녹아 있어 유부남들의 감탄을 자아낸다. 집을 둘러보던 장동민은 "나도 이거 해줘야겠다"를 연발한다. 김지유는 "아이들도 자기 구역이라는 인식이 생겨서 스스로 정리할 것 같다"는 의견을 내놓지만 육아 경험자인 장동민과 임형준은 곧바로 고개를 내저어 웃픈 상황이 이어진다.'구해줘! 홈즈'는 매주 목요일 밤 10시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr