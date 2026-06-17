코미디언 신기루가 모친상 후 일상에 대해 이야기했다. / 사진=텐아시아DB

신기루가 모친상 후 근황을 전했다. / 사진제공=유튜브 채널 롤링썬더

개그우먼 신기루가 갑작스레 모친상을 겪은 뒤 달라진 일상과 솔직한 심경을 털어놨다. 신기루는 "웃다가도 맥락 없이 눈물이 난다"며 어머니를 떠나보낸 후의 그리움과 후회를 고백했다. 이경실은 자신의 경험을 전하며 "부모님께는 평소 잘해드리는 것밖에 없다"고 위로를 건넸다.신기루는 지난 16일 공개된 유튜브 콘텐츠 '신여성'에 출연했다. 그는 "별일 없이 방송하고 친구들 만나며 지내고 있다"며 "웃다가 맥락 없이 울다가, 울면 수분이 빠져 허기가 지면 먹는다. 그러다 또 운다"고 말했다. 신기루는 지난 3월 어머니를 갑작스럽게 떠나보낸 바 있다.이어 신기루는 "최근 어린이날에도 갑자기 눈물이 나더라. 어머니가 사달라는 건 다 사주셨는데"라며 "태어난 이후로 가장 먹을 게 당긴다. 헛헛해서 그런 것 같다"고 털어놨다. 그는 "이렇게 빨리 가실 줄 몰랐기에 매 순간이 후회다. 생각하면 후회밖에 들지 않아 '이래서는 안 되겠다, 잘해줬던 걸 생각하자'고 결심했는데 잘한 게 없더라"고 말해 안타까움을 자아냈다.아흔이 넘은 어머니를 모시고 있는 이경실은 깊이 공감했다. 그는 "눈물은 떨어지는데 숟가락은 올라간다. 그것도 슬프다. 나도 그런 내가 짜증 났다"고 말했다. 이어 "몇 년 전 어머니 속옷이 너무 낡아 보여 12장을 사서 보내드렸는데, 그걸 보고 펑펑 우셨다고 하더라"며 "부모님께는 큰 것보다 평소에 잘해드리는 게 중요한 것 같다"고 신기루를 위로했다.이 밖에도 신기루는 남편과의 권태기 이야기, 남편의 다이어트 비결, 금연 계획, 개그 스타일 변화에 대한 고민, 후배 이선민과의 에피소드 등 다양한 이야기를 전했다. 특히 남편이 약 40kg을 감량한 것에 대해 "나를 보고 '저렇게 살면 안 되겠구나' 싶었나 보다"라고 농담해 웃음을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr