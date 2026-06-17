22기 옥순, 남편 옷 다 젖었는데…팔짱 안 푼다고 공개고백

22기 옥순이 남편 경수와의 달달한 데이트 일상을 공개했다.22기 옥순은 최근 자신의 SNS를 통해 부산에서 촬영한 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 옥순은 화이트 슬리브리스 상의와 브라운 롱스커트를 매치한 청순한 스타일로 카메라 앞에 섰다. 작은 얼굴과 가녀린 체형, 청초한 분위기가 시선을 사로잡는다.특히 옥순은 남편 경수와 함께한 부산 데이트에 대한 애정을 숨기지 않았다. 그는 "여름이 오니 부산은 눈이 부시게 예쁩니다"라며 "사랑하는 사람과 함께하는 시간은 흘러 넘치게 행복하고요"라고 적었다.이어 "더워서 옷이 젖어도 제가 끼는 팔짱은 절대 풀지 않는 남편이 너무 좋아요"라며 경수를 향한 애정을 보였다. 마지막에는 "좋았다 오늘"이라는 짧은 한마디와 함께 하트 이모티콘을 남겨 여운을 더했다.한편 '나는솔로' 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr