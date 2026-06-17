전민기, 정미녀 부부가 일상을 공개했다./사진=정미녀 SNS

전민기, 정미녀 부부가 일상을 공개했다./사진제공=MBN

전민기, 정미녀가 각방 생활을 고백했다.지난 16일 방송된 MBN 예능 ‘남의 집 귀한 가족’(이하 ‘귀한 가족’)에서는 전민기, 정미녀 부부의 현실 결혼 생활과 고준희 가족의 결혼 대작전이 공개됐다.전민기와 정미녀는 인터뷰에서 “자꾸 남편을 괴롭히고 싶고 복수하고 싶다”, “아이가 없었다면 헤어지지 않았을까?”라고 말했다. 공개된 일상에서도 전민기는 아들 방, 정미녀는 안방에서 하루를 시작하는가 하면, 같은 집에서 살면서도 동선이 겹치지 않도록 서로 눈치를 살피는 모습이었다.“대화가 없어야 최대한 덜 싸운다”는 이들만의 기묘한 타협점을 통해 현실 부부의 민낯을 보여줬다. 숨 막히던 ‘정전 하우스’를 밝힌 건 ‘중립국’인 아들이었다. 아들의 하교와 동시에 세 사람은 거실에 모여 수박을 먹으며 웃음을 지었다. 전민기, 정미녀 부부는 “아들 덕분에 더 끈끈해졌다”, “부부 사이의 중립국 역할을 하는 스위스 같은 존재”라고 말했다.평화는 오래가지 않았다. 아내 정미녀가 모처럼 자유 시간을 만끽하던 중, 전민기가 대형 사고를 친 것. 아들과 탁구장을 찾았던 전민기는 배우 임지규 부자에 이어 아나운서 후배 가족까지 줄줄이 집으로 끌어들이며 홈파티를 개최했다. 순식간에 난장판이 된 집안에서 독박 손님맞이에 나선 정미녀는 결국 “나 지금 한계야”라며 분노를 터뜨렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr