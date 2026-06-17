배우 이한위가 19세 연하 아내와의 결혼 생활에 대해 언급했다. / 사진 제공=MBC ‘라디오스타’

배우 이한위가 19세 연하 아내와의 결혼 생활에 대해 언급했다. / 사진 제공=MBC ‘라디오스타’

배우 이한위가 19세 연하 아내와의 결혼 생활에 대해 언급했다.17일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 김정은, 이한위, 솔비, 킹키가 출연해 '숏폼의 연인' 특집으로 꾸며진다.이한위는 이날 19세 연하 아내와의 결혼 생활에 대해 큰 나이 차이로 인해 '국민 도둑놈'이라는 별명을 얻었던 당시를 떠올린다. 자신이 나이 차이 나는 결혼을 '촉발'시킨 장본인처럼 여겨지는 상황에 대한 뿌듯해한다. 그러나 동시에 결혼생활을 둘러싼 현실적인 고단함과 두려움을 고백한다.또한 이한위는 옷값으로 수억 원을 썼을 만큼 패션에 진심이었던 시절을 회상한다. 당시 남다른 쇼핑 스케일과 패션 욕심으로 벌어진 에피소드를 털어놓으면서 지금은 "정신 차린 패션"이라고 밝힌다. 특히 수수해진 듯 보이지만 디테일은 놓치지 않았다며 당일 착장 속 한 끗 포인트를 공개한다.또한 이한위는 숏폼 드라마에서 갈고닦은 엔딩 연기 노하우를 공개한다. 짧은 호흡 안에서 강한 인상을 남겨야 하는 숏폼 드라마의 특징에 맞춰, 엔딩 컷의 묘미를 살리는 전매특허 동공 확장 연기를 선보인다.데뷔 37년 만에 트로트 가수로 데뷔하게 된 사연도 전한다. 이한위는 '복면가왕' 출연을 계기로 우연히 생애 첫 주인공을 맡게 됐다고. 오래도록 조연으로 활약해 온 배우가 주연을 맡으며 느낀 고충을 털어놓는다. 그는 주연의 자리에서 비로소 체감한 부담감과 책임감을 유쾌하게 풀어낸다.또한 사계절 시리즈로 유명한 윤석호 감독과의 촬영 비하인드도 공개된다. 이한위는 윤석호 감독의 작품 촬영 당시 자연광을 중시했던 현장 분위기 때문에 조연 배우로서 겪었던 웃픈 상황을 떠올린다. 이어 훗날 윤석호 감독에게 직접 사과까지 받게 된 사연을 전한다.이한위는 조연의 비애 덕분에 지금의 아내와 남다른 인연을 맺게 된 러브스토리도 공개한다. 작품 촬영 당시, 예상보다 빨리 자신의 분량이 마무리되면서 아내와 인연이 시작되어, 우연처럼 시작된 만남이 결혼까지 이어지게 됐다고.17일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr