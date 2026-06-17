그룹 걸스데이 출신 가수 겸 배우 혜리가 팬미팅 의상을 둘러싼 이른바 '뱃살 논란'에 관해 소신을 전했다./사진=혜리 SNS

그룹 걸스데이 출신 가수 겸 배우 혜리가 팬미팅 의상을 둘러싼 이른바 '뱃살 논란'에 관해 소신을 전했다./사진=혜리 SNS

그룹 걸스데이 출신 가수 겸 배우 혜리가 팬미팅 의상을 둘러싼 이른바 '뱃살 논란'에 관해 소신을 전했다.혜리는 최근 팬 소통 플랫폼을 통해 "사실 나는 내가 좋지만 보는 사람들은 프로답지 못하다고 생각할 수도 있으니"라고 말했다. 이어 "(근데 왜 꼭 날씬해야 프로 같은 건지는 모르겠지만)"이라고 덧붙이며 외모와 체형을 바라보는 시선에 대한 자기 생각을 밝혔다.그러면서 "그래도 혜루미(팬덤명)가 원한다면 나 애써볼게. 운동도 하고 건강하게"라며 "우리 모두 그대로의 우리가 아름다운 거야"라고 전했다.혜리는 지난 13일 서울 이화여자대학교 삼성홀에서 단독 팬미팅을 열고 팬들과 만났다. 이날 그는 걸스데이 히트곡 무대는 물론 에스파의 'Whiplash', 최예나의 'CATCHY CATCHY' 등 다양한 커버 무대를 선보였다.이후 공식 채널을 통해 공개된 팬미팅 하이라이트 영상이 온라인에서 화제를 모았다. 혜리가 몸에 밀착되는 원피스를 입고 무대를 펼치는 과정에서 일부 장면의 복부 라인이 부각돼 보이면서 다양한 반응이 이어진 것.일부 누리꾼은 이를 두고 '뱃살 논란'을 제기했다. 반면 의상의 소재와 디자인, 촬영 각도 등에 따른 착시 효과일 수 있다는 의견도 나왔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr