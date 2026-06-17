아나운서 황현주가 가정폭력 피해 사실을 밝혔다. / 사진='GOODTV' 유튜브 영상 캡처

아나운서 황현주가 과거 가정폭력 피해를 겪었던 사실을 고백했다.지난 15일 유튜브 채널 'GOODTV'에는 '이혼보다 무서웠던 건 사람들의 시선이었습니다...완벽한 인생을 내려놓기까지'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 황현주는 자신의 결혼 생활과 이혼 과정, 그리고 회복의 시간을 솔직하게 털어놨다.황현주는 33세에 선교사 가정의 자녀와 결혼했지만, 결혼 직후부터 심각한 가정폭력에 시달렸다고 밝혔다. 생명의 위협을 느낄 정도의 폭력을 겪었음에도 이혼을 쉽게 결정하지 못한 이유로는 완벽주의와 종교적 신념을 꼽았다. 그는 "종교적 신념을 지키고 싶었기에 가정을 내 마음대로 깨는 것이 두려웠다"며 "이혼 후 주변 사람들의 손가락질을 받으며 완벽한 인생을 망치고 싶지 않았다"고 말했다.당시 사회복지·상담 대학원에서 가정폭력을 연구하던 황현주는 지도교수의 조언을 계기로 현실을 직시하게 됐다. 해당 교수는 그의 상태를 확인한 뒤 "지금 살해당할 수 있는 위험한 상태"라며 즉시 집을 나올 것을 권유했다고. 이후 지인의 신고로 경찰이 출동했다.황현주는 별거 이후에도 3년간 상담을 받으며 가정을 회복하기 위해 노력했지만, 남편의 변화가 없다는 사실을 깨닫고 결국 이혼을 선택했다. 그는 "할 수 있는 최선을 다했기에 후회는 없다"고 밝혔다. 그는 "현재 저의 경험을 바탕으로 상담사로 활동 중이다. 쉼터 청소년과 동료 연예인들의 상처 치유를 돕고 있다"고 전했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr