박명수 / 사진=텐아시아 DB

방송인 박명수가 촬영 도중 팔에 상처를 입고 고통을 호소했다. / 사진 제공 = MBC에브리원 ‘위대한 가이드3’

방송인 박명수가 촬영 도중 팔에 상처를 입고 고통을 호소했다.16일 방송된 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서는 박명수, 최다니엘, 이무진이 에티오피아 남부 부족들이 모두 모이는 '까이 아페르' 시장에 방문했다. 새벽부터 펼쳐진 버스 오픈런 전쟁, 비포장도로 생고생, 부상 투혼, 그리고 에티오피아 부족과의 영화 같은 만남까지 이어졌다.이날 삼형제는 남부 최대 부족 시장인 까이 아페르로 향하기 위해 새벽 4시 30분부터 버스터미널로 향했다. 하루 단 한 번만 운행되는 진카행 버스를 놓치면 부족 시장 방문 자체가 불가능한 상황에 철문이 열리자마자 삼형제는 어둠 속에서 버스를 찾아 전력 질주했다.버스마다 목적지가 현지어로만 적혀 있어 삼형제는 우왕좌왕하다 결국 흩어지고 말았다. 특히 최다니엘은 칠흑 같은 어둠 속에서 길을 잃고 멘붕에 빠졌다. 이때 막내 이무진이 현지인의 도움을 받아 진카행 버스를 찾아낸 뒤 박명수에게 먼저 자리를 맡겼고 최다니엘 수색에 나섰다. 끝내 그를 무사히 찾아 버스 탑승에 성공해 재회한 삼 형제의 모습을 지켜보던 전소민은 "대학교 합격보다 더 힘들 것 같다"며 혀를 내둘렀다.그러나 진짜 고생은 이제부터였다. 비포장도로를 달리는 버스는 쉴 새 없이 흔들렸고, 급기야 오토바이가 갑자기 끼어드는 아찔한 상황까지 발생했다. 급정거 충격으로 박명수는 팔에 상처를 입었고, "더 이상 못 참겠다"며 고통을 호소했다. 최다니엘 역시 허리와 무릎 통증을 토로했다.이때 버스 안에서 이무진이 사귄 새로운 현지인 친구 덕분에 미니버스 대여가 가능하다는 꿀정보를 얻어냈다. 결국 생존을 위해 박명수의 통 큰 '플렉스'로 15,000비르(한화 약 15만 원) 상당의 미니버스를 대여했다. 한결 쾌적해진 이동 환경 속에서 삼형제는 사방으로 펼쳐진 푸른 초목과 광활한 초원을 감상했다.한편, 하루 늦게 합류하게 된 김대호에게는 예상치 못한 위기가 찾아왔다. 아디스아바바에서 진카로 향하는 국내선 비행기에 탑승하려던 순간 갑작스럽게 결항 통보를 받은 것. 하루 단 한 편뿐인 비행기가 취소되면서 삼형제와 합류 자체가 불투명해진 김대호는 "언제 출발하는지도 모른다고 공지가 떴다", "비행기가 안 뜨니까 할 수 있는 게 없다"며 당황했다.김대호의 고립 위기 속에서도 미니버스는 계속 달렸고, 방송 말미에는 영화보다 더 영화 같은 미지의 광경이 펼쳐졌다. 광활한 대지 너머로 긴 장대를 짚고 거인처럼 걸어 다니는 의문의 실루엣이 포착된 것. 신비로운 '반나 부족'과의 기적 같은 조우였다. 이를 본 박명수와 최다니엘은 급하게 가이드북을 뒤적이며 정보를 찾았고, 이무진은 "내가 지금 뭘 본 거지?"라며 놀라워했다.MBC에브리원 '위대한 가이드3'는 매주 화요일 저녁 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr